Минкульт: кадровых перестановок в СамАрте не планировалось

В министерстве культуры Самарской области опровергли информацию о возможной смене художественного руководителя театра "СамАрт".
"Планов по смене художественного руководителя в театре юного зрителя нет, - комментируют в ведомстве. - Кадровые вопросы в минкульте региона решаются постоянно. Но никаких кадровых изменений по "СамАрту" не планировалось".
Напомним, пост худрука театра сейчас занимает Павел Маркелов.
Ранее появилась информация, что на этот пост обсуждается кандидатура Владимира Гурфинкеля, который сейчас является режиссером Русского драматического театра Литвы.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить