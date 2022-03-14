Минкульт: кадровых перестановок в СамАрте не планировалось

В министерстве культуры Самарской области опровергли информацию о возможной смене художественного руководителя театра "СамАрт".

"Планов по смене художественного руководителя в театре юного зрителя нет, - комментируют в ведомстве. - Кадровые вопросы в минкульте региона решаются постоянно. Но никаких кадровых изменений по "СамАрту" не планировалось".

Напомним, пост худрука театра сейчас занимает Павел Маркелов.

Ранее появилась информация, что на этот пост обсуждается кандидатура Владимира Гурфинкеля, который сейчас является режиссером Русского драматического театра Литвы.