16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минкульт: кадровых перестановок в СамАрте не планировалось Кандидату на место главного режиссера "СамАрта" могут помешать его политические взгляды Директором Самарского драмтеатра стал бывший министр культуры Пермского края Самарскому театру оперы и балета присвоили имя Дмитрия Шостаковича Строительство здания для театра "Грань" начнется летом

Театр Культура

Минкульт: кадровых перестановок в СамАрте не планировалось

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 321
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В министерстве культуры Самарской области опровергли информацию о возможной смене художественного руководителя театра "СамАрт".

"Планов по смене художественного руководителя в театре юного зрителя нет, - комментируют в ведомстве. - Кадровые вопросы в минкульте региона решаются постоянно. Но никаких кадровых изменений по "СамАрту" не планировалось".

Напомним, пост худрука театра сейчас занимает Павел Маркелов.

Ранее появилась информация, что на этот пост обсуждается кандидатура Владимира Гурфинкеля, который сейчас является режиссером Русского драматического театра Литвы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Фото на сайте

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3