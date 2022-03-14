Кандидату на место главного режиссера "СамАрта" могут помешать его политические взгляды

В качестве одного из кандидатов на пост главного режиссера самарского театра юного зрителя "СамАрт" рассматривается Владимир Гурфинкель, занимающий сегодня аналогичную должность в Русском драматическом театре Литвы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в понедельник, 14 марта.

Депутат при этом отметил, что политические взгляды Владимира Гурфинкеля никак не сочетаются с возможной работой на новой должности.

"Вслед за назначением итальянца Филиппа Десси руководителем оркестра Самарской филармонии - еще один "заморский гость" может возглавить Самарский областной театра юного зрителя "СамАрт".

Если политические воззрения синьора Десси пока неизвестны, то взгляды г-на Гурфинкеля совершенно очевидны. Достаточно зайти на сайт РДТЛ, чтобы в том убедиться. На стартовой странице здесь размещен жовто-блакитный стяг и лозунг "За нашу и вашу свободу!" - возмущается депутат.

Александр Хинштейн также обратил внимание на страницы режиссера в соцсетях: "Кажется, за последние годы нет таких протестных акций в России, которые бы он не поддерживал".

"Считаю приглашение в Самару человека с подобными взглядами и убеждениями (тем более в сегодняшнее время) - просто плевком на могилы наших солдат, - написал депутат. - Надеюсь, теперь, после публичной огласки, мы не увидим этого субъекта, считающего, что в России (еще одна его цитата) нет ни власти, ни патриотизма - не только в "СамАрте", но и в других российских гостеатрах. Соответствующую информацию я довел и до министра культуры РФ Ольги Любимовой, которую сам Гурфинкель, кстати, именует у себя в FB не иначе, как "подружкой Бесогона".