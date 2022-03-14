Кандидату на место главного режиссера "СамАрта" могут помешать его политические взгляды

В качестве одного из кандидатов на пост главного режиссера самарского театра юного зрителя "СамАрт" рассматривается Владимир Гурфинкель, занимающий сегодня аналогичную должность в Русском драматическом театре Литвы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в понедельник, 14 марта.
Депутат при этом отметил, что политические взгляды Владимира Гурфинкеля никак не сочетаются с возможной работой на новой должности.
"Вслед за назначением итальянца Филиппа Десси руководителем оркестра Самарской филармонии - еще один "заморский гость" может возглавить Самарский областной театра юного зрителя "СамАрт".
Если политические воззрения синьора Десси пока неизвестны, то взгляды г-на Гурфинкеля совершенно очевидны. Достаточно зайти на сайт РДТЛ, чтобы в том убедиться. На стартовой странице здесь размещен жовто-блакитный стяг и лозунг "За нашу и вашу свободу!" - возмущается депутат.
Александр Хинштейн также обратил внимание на страницы режиссера в соцсетях: "Кажется, за последние годы нет таких протестных акций в России, которые бы он не поддерживал".
"Считаю приглашение в Самару человека с подобными взглядами и убеждениями (тем более в сегодняшнее время) - просто плевком на могилы наших солдат, - написал депутат. - Надеюсь, теперь, после публичной огласки, мы не увидим этого субъекта, считающего, что в России (еще одна его цитата) нет ни власти, ни патриотизма - не только в "СамАрте", но и в других российских гостеатрах. Соответствующую информацию я довел и до министра культуры РФ Ольги Любимовой, которую сам Гурфинкель, кстати, именует у себя в FB не иначе, как "подружкой Бесогона".
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить