"Это мост между нами и нашей публикой": национальный балет Кубы представил в Самаре "Жизель"

В субботу, 3 октября, на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича выступил национальный балет Кубы. Труппа представила "Жизель" А. Адана в хореографической редакции Алисии Алонсо. Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр Самарского академического театра оперы и балета под управлением кубинского дирижера Идальгеля Маркетти.

Для национального балета Кубы это был первый приезд в Самару. Перед спектаклем артисты рассказали о своей версии "Жизели", работе с российским зрителем и о том, какое значение для гастролей имеет встреча кубинской труппы с музыкантами принимающего театра.

Для солиста Дани Эрнандеса, исполнившего партию Альбрехта, подготовка к выступлению началась практически сразу после приезда. Сам город артисты успели увидеть мало — большую часть времени посвятили отдыху и репетициям.

"Для нас это очень большой вызов. Для меня важно, чтобы публика, которая придет посмотреть на наш балет в Самаре, получила самые лучшие впечатления, оставила яркие воспоминания об этом представлении", — рассказал Эрнандес.

В России, по словам артиста, классический балет хорошо знаком зрителю, а потому исполнение "Жизели" требует от гостей особой ответственности. При этом Национальный балет Кубы приехал не для того, чтобы сопоставлять свою работу с российскими постановками.

"Мы хотим просто показать, что есть другие версии, что это может выглядеть и звучать по-другому, и мы здесь, чтобы поделиться, а не чтобы соревноваться", — отметил Эрнандес.

В основу спектакля легла хореографическая редакция Алисии Алонсо — одной из главных фигур в истории кубинского балета. В этой версии "Жизели" особое место занимает драматизм, а кордебалет постоянно взаимодействует с солистами в ключевых сценах первого и второго актов.

Особое значение для спектакля имело музыкальное сопровождение. Оркестр Самарского академического театра оперы и балета выступил вместе с кубинскими артистами под управлением дирижера Национального балета Кубы Идальгеля Маркетти. По словам Дани Эрнандеса, для танцовщиков важно работать с живой музыкой и взаимодействовать именно с оркестром того театра, где проходят гастроли.

"Я думаю, что это придаёт особую атмосферу, торжественную, всему представлению. Оркестр, который Самара уже знает, это мост между Национальным балетом Кубы и нашей публикой", — сказал артист.

Связь между двумя балетными школами артисты видят и на более глубоком уровне. Клотильда Пеон, исполнившая роль Берты, матери Жизели, рассказала, что кубинская школа во многом сформировалась под влиянием советской и российской традиции. Алисия Алонсо училась у русских мастеров балета, а национальный балет Кубы многое перенял из советской школы. При этом кубинская труппа сохранила собственную сценическую манеру.

"Наш балет более энергичный, с национальными кубинскими нотками. Но, конечно же, мы очень много переняли из советских школ", — сказала Пеон.

После спектакля художественный руководитель Самарского академического театра оперы и балета Юрий Бурлака отдельно поблагодарил кубинскую труппу за исполнение и отметил особенности постановки Алисии Алонсо.

"За последнее время это самая интересная версия, которую я видел. Там такое огромное количество разных нюансов. Было безумно интересно наблюдать за каждым из вас, неважно, где вы находились на сцене, потому что вы жили. Это живой спектакль. Это, наверное, самое главное для старинного спектакля", — сказал Бурлака.

Так встреча на самарской сцене получилась не только гастрольным показом известного балета, но и прямым творческим взаимодействием: кубинская хореография Алисии Алонсо, кубинский дирижер и музыканты Самарского академического театра соединились в одном спектакле.