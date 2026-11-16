В СамАрте поставили спектакль "Питер Пэн. Тайны Кенсингтонского Сада": не все хотят взрослеть

В Самарском театре юного зрителя "СамАрт" появился спектакль "Питер Пэн. Тайны Кенсингтонского Сада" по произведению Джеймса Барри. Режиссер Юлия Беляева предлагает зрителям познакомиться с историей, которая рассказывает о появлении знаменитого мальчика, не желающего взрослеть. В ней есть волшебство, полеты и удивительные существа, но за всем этим — вполне серьезные вопросы: что такое свобода, можно ли выбрать себя, не потеряв других, и всегда ли взросление означает предательство детства.

Питера Пэна знают, кажется, все — даже те, кто никогда не читал Джеймса Барри. Мальчик, который не взрослеет, умеет летать, живет на волшебном острове, дружит с феями и сражается с пиратами, давно стал самостоятельным культурным персонажем. Но история его появления на свет известна гораздо меньше.

В "Питере Пэне в Кенсингтонском саду", опубликованном в 1906 году, главный герой — семидневный младенец. Однажды он улетает из детской через открытое окно и оказывается в мире птиц и фей. Ему предстоит освоиться в незнакомом пространстве, узнать его законы, найти свое место. И только потом из этого маленького беглеца вырастет тот самый Питер Пэн, которого мы знаем.

Но у Барри это не просто сказочная история о необыкновенном ребенке. В ней есть довольно грустная мысль: пока Питер живет в своем волшебном мире, человеческая жизнь продолжается без него. Когда он пытается вернуться к матери, то обнаруживает закрытое окно. В комнате уже другой ребенок. Место Питера занято.

Пожалуй, это один из самых болезненных эпизодов произведения. Питер получил свободу, о которой можно только мечтать, но вместе с ней потерял возможность вернуться домой. Он не взрослеет, однако окружающий мир не обязан оставаться прежним. Возникает вопрос: так ли прекрасно навсегда остаться ребенком, если все, кого ты любишь, продолжают жить, меняться, взрослеть?

В спектакле СамАрта эта тема не превращается в нравоучение. Здесь вообще нет необходимости делить героев на правых и виноватых. Питер не обязан нравиться всем, а его желание быть свободным не отменяет того, что у свободы бывают последствия. Впрочем, именно противоречивость героя и заинтересовала режиссера Юлию Беляеву.

"Все, что ты себе не позволяешь, раздражает в других"

Повесть Барри не так часто появляется на российских театральных сценах, поэтому для постановочной команды работа над ней стала своего рода открытием.

фото предоставлено театром

"Мы чувствовали себя почти первопроходцами. Был когда-то спектакль в Екатеринбурге, но все равно ощущение было такое, что эту историю почти никто не знает. А ведь здесь прекрасная поэтическая вселенная Кенсингтонского сада, Острова птиц. Мне кажется, это очень поэтичный текст, поздний романтизм, который, конечно, очаровал нас всех", — рассказывает Юлия Беляева.

По словам режиссера, чем глубже команда погружалась в материал, тем больше обнаруживала в нем смыслов. И довольно быстро стало понятно, что речь пойдет не только о детстве и прощании с ним: "Мы искали, что играть, и находили какие-то неочевидные темы. Появилась тема творчества — полета души. И сразу эта история становится не только прощанием, но и вообще разговором о том, что такое творчество и какие жертвы иногда приходится приносить. Чем больше мы копались, читали, вчитывались, тем больше находили. Смыслы не заканчивались".

У Юлии Беляевой есть и личная история отношений с Питером Пэном. Раньше этот персонаж ее, по собственному признанию, раздражал. И это, пожалуй, неожиданная отправная точка для режиссера, работающего над сказкой о мальчике, которого принято обожать: "Очень меня с ним примирила эта повесть. В "Питере Пэне" он такой достаточно концентрированный. Мне было важно прочитать и узнать, каким образом он стал таким. И это как-то меня с ним примирило. Вообще, мне кажется, ребенку советскому, постсоветскому достаточно сложно воспринимать свободных персонажей. С Пеппи Длинныйчулок то же самое: что это за девчонка такая дерзкая? А потом понимаешь, что там очень много любви и очень много свободы. И, наверное, раздражает то, что ты сам себе не позволяешь".

В этой реплике, кажется, спрятано многое из того, о чем спектакль предлагает подумать. Нас действительно порой раздражает чужая свобода. Человек не оглядывается на правила, поступает по-своему, не стремится быть удобным — и мы готовы назвать его эгоистом или инфантильным. Но не бывает ли так, что за нашим раздражением скрывается зависть к тому, что мы сами себе давно запретили?

Владислав Кричмарь: "Это история взросления"

фото предоставлено театром

Питера Пэна в спектакле играет Владислав Кричмарь. Его герой проходит путь от младенца, оказавшегося в мире птиц, до мальчика, которого мы знаем по другим произведениям Барри. Для актера было важно разобраться не только в характере персонажа, но и в том, как он становится самим собой.

— Что вы вкладываете в своего героя? Есть ли в нем что-то лично ваше?

— Все мое личное — на самом деле. Много эмоций, много чувств, которые мы переживаем вместе со всеми.

С самой книгой актер познакомился уже во время работы над спектаклем. До этого, как и многие, знал историю по мультфильмам и другим популярным версиям.

— Все мы смотрели "Питера Пэна", все эти диснеевские мультфильмы. Но у Барри все несколько по-другому написано, и мне показалось это интересным. Я прочитал книгу, когда мы начали ставить спектакль.

— Что именно вас зацепило в этой истории?

— Мне кажется, это история взросления. Мне было очень любопытно искать, как проходит путь персонажа: от маленького младенца-птички до сомневающегося, а потом до взлета к Полярной звезде. Это, наверное, самое интересное. Можно сказать, приквел к настоящей истории, которую мы все знаем. Любопытно разобраться, что с ним произошло, как он стал именно таким.

Огонек, Полярная звезда и полет души

В спектакле есть решения, которых не было в первоначальном тексте Барри. Одно из них связано с Полярной звездой и образом огонька. Юлия Беляева объясняет, что этот эпизод родился непосредственно в процессе работы над инсценировкой: "Хотелось как-то связаться с музыкальным началом. Если бы вышел бытовой мальчик, который изображал бы, что он играет на скрипке или дудочке, это было бы, наверное, слишком скучно. Хотелось раскрыть, что это за история горящего человека. Потому что творческий человек — человек горящий. И вот появился огонек, появился такой финал".

Питер ведь не просто сбегает от привычного мира. Он ищет возможность существовать по собственным законам, следовать тому, что его увлекает. И в этом смысле образ огонька хорошо сочетается с темой творчества, о которой говорит режиссер. Человек, который горит своим делом, не всегда может объяснить окружающим, зачем ему это нужно. Но отказаться от внутреннего огня тоже не так просто.

При этом творчество в понимании Юлии Беляевой — не только удовольствие и полет фантазии. У него есть своя цена, свои жертвы. Как и у свободы.

Птицы, маски и настоящее ощущение полета

Визуально спектакль получился очень красивым. И это тот случай, когда слово "красивый" не означает просто нарядный или декоративный. Сценический мир живет по своим законам, и в него довольно быстро начинаешь верить.

Хороши костюмы птиц. Они условные, в них нет попытки добиться фотографического сходства с пернатыми, но при этом совершенно не возникает ощущения пошлого маскарада из папье-маше. Маски удивительно органичны: не мешают видеть актеров, не превращают персонажей в неподвижные фигуры, а становятся естественной частью действия.

Вообще все костюмы заслуживают отдельной похвалы. Они выразительные, продуманные, с характером, и при этом не перегружают происходящее. Все работает на атмосферу Кенсингтонского сада — странного, таинственного, населенного существами, которых в обычной жизни не встретишь.

Постановка предъявляет немало технических требований к артистам и театральным цехам. Юлия Беляева рассказывает, что освоение сценических механизмов и работа с конструкциями оказались непростыми: "Это был очень сложный спектакль, технически сложный, потому что он, можно сказать, визуальный. Нужно было освоить множество механизмов, и все это в достаточно короткие сроки, как всегда бывает в театре при выпуске спектакля. А когда столько технических задач, когда нужно освоить машину и заставить все ожить, это действительно непросто".

Один из самых необычных технических элементов постановки — специальная конструкция, с помощью которой летают Питер и феи. Она превращает сценическое действие почти в цирковой аттракцион.

Сильное впечатление производит пластика. Питер в исполнении Владислава Кричмаря действительно летает. Речь сейчас не об использовании специальной техники, и не о том условном театральном смысле, когда актер подпрыгивает, а зритель по договоренности с ним принимает прыжок за полет. Здесь настолько свободно и естественно движется его тело, что временами кажется: еще немного — и он без всяких механизмов действительно оторвется от сцены.

Особенно это заметно в эпизоде, когда Питер пытается вернуться к матери. Он снова и снова взлетает на закрытое окно. Прыжки актера — уже не просто демонстрация пластических возможностей, а почти физическое выражение отчаяния. Питер может летать, но не может вернуть то, что потерял. И каждый новый взлет только острее подчеркивает невозможность возвращения.

Есть в спектакле и удивительный образ, который хочется рассматривать отдельно: гнездо, которое Питер заказывает дроздам в качестве лодки. Оно напоминает одновременно и огромный терновый венец и спасательный круг. В этом сочетании есть что-то неожиданное и тревожное: предмет, предназначенный для спасения, одновременно вызывает ассоциации с испытанием и страданием.

В финале актеры-птицы снимают маски. И этот момент тоже хочется отметить. На протяжении спектакля мы видим существ из другого мира, а затем вдруг обнаруживаем за ними обычных людей. Сказка заканчивается, условность становится видимой, но ощущение волшебства не исчезает сразу.

А нужно ли вообще взрослеть?

История Питера Пэна не дает простого ответа на вопрос, кто из героев прав. Питер хочет свободы, но свобода не избавляет его от одиночества. Он не хочет взрослеть, но и окружающие не могут навсегда остаться в том времени, из которого он однажды улетел.

Мы привыкли считать взросление неизбежным, а детство — временем, которое нужно беречь и по возможности продлевать. Но можно ли сохранить себя, если отказаться меняться? И всегда ли выбор собственной свободы означает, что можно не считаться с чувствами других?

Пожалуй, Питер Пэн раздражает не только Юлию Беляеву. В нем есть черты, которые трудно принять, особенно если смотреть на него не как на сказочного мальчика, а как на человека, с которым пришлось бы иметь дело в реальной жизни. Но при этом в нем есть и то, чего многим из нас не хватает: способность увлечься, довериться своему желанию, не просить разрешения быть собой.

Впрочем, выбирать себя — не значит обязательно отказываться от всех остальных. И взросление — не обязательно потеря свободы. Возможно, это просто умение понимать, что у любого выбора есть последствия, и все-таки решаться на него.

После спектакля ловишь себя на мысли, что совсем не обязательно хотеть вернуться в детство, чтобы любить эту историю. Скорее, хочется сохранить в себе способность удивляться, играть, придумывать собственные миры и не стесняться того, что тебя по-настоящему увлекает. А вот навсегда оставаться в Кенсингтонском саду, пожалуй, не стоит. Даже если там так красиво.