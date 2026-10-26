В Театре оперы и балета 28 октября покажут оперу "Бал-маскарад"

В среду, 28 октября, на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет показ оперы Дж.Верди "Бал-маскарад" (16+).
Дирижер-постановщик и музыкальный руководитель спектакля - Евгений Хохлов, режиссер-постановщик - Филипп Разенков.
В основе либретто Антонио Соммы лежит драма Эжена Скриба "Густав III, или Бал-маскарад", которая рассказывает о покушении на шведского короля Густава III в 1792 году. В центре истории - любовь графа Ричарда к Амелии, жене его друга Ренато. Ревность, оскорбленная дружба и заговор, который приводит к трагической развязке на балу-маскараде.
Спектакль - лауреат национальной оперной премии "Онегин" в номинации "Состав" (2021), Лауреат профессионального Губернского конкурса "Самарская театральная муза" в специальной номинации "Лучший спектакль в музыкальном театре" (2022).
Последние комментарии
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.