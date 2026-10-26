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Театр Культура

В Театре оперы и балета 28 октября покажут оперу "Бал-маскарад"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 октября, на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет показ оперы Дж.Верди "Бал-маскарад" (16+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Дирижер-постановщик и музыкальный руководитель спектакля - Евгений Хохлов, режиссер-постановщик - Филипп Разенков.

В основе либретто Антонио Соммы лежит драма Эжена Скриба "Густав III, или Бал-маскарад", которая рассказывает о покушении на шведского короля Густава III в 1792 году. В центре истории - любовь графа Ричарда к Амелии, жене его друга Ренато. Ревность, оскорбленная дружба и заговор, который приводит к трагической развязке на балу-маскараде.

Спектакль - лауреат национальной оперной премии "Онегин" в номинации "Состав" (2021), Лауреат профессионального Губернского конкурса "Самарская театральная муза" в специальной номинации "Лучший спектакль в музыкальном театре" (2022).

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