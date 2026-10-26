Владислава Арланова стала серебряным призером первенства Европы по боксу

В Турции в городе Трабзон завершилось первенство Европы по боксу среди спортсменов 13-14 лет.

В составе сборной России Самарскую область на соревнованиях представляла Владислава Арланова из Красноармейского района, воспитанница ГАУ СШОР № 4 "Ринг" и тренера Сергея Жидкова.

Владислава дошла до финала в весе до 40 кг, одержав по ходу турнира победы над спортсменками из Венгрии и Армении, а в финале уступила представительнице Великобритании.