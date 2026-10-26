Владислава Арланова стала серебряным призером первенства Европы по боксу

В Турции в городе Трабзон завершилось первенство Европы по боксу среди спортсменов 13-14 лет.
В составе сборной России Самарскую область на соревнованиях представляла Владислава Арланова из Красноармейского района, воспитанница ГАУ СШОР № 4 "Ринг" и тренера Сергея Жидкова.
Владислава дошла до финала в весе до 40 кг, одержав по ходу турнира победы над спортсменками из Венгрии и Армении, а в финале уступила представительнице Великобритании.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?