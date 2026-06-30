Самарчанка Милана Емельяненко во второй раз выиграла первенство мира по тайскому боксу

Самарская спортсменка Милана Емельяненко завоевала золото первенство мира по тайскому боксу среди школьников в Малайзии. В соревнованиях участвовали более 1400 юных спортсменов из 100 стран в возрасте от 12 до 17 лет.

Для Миланы Емельяненко эта вторая победа на мировом первенстве — лучшей на планете она также становилась в 2024 году. А в 2025 г. спортсменка выигрывала первенство Европы.

Также на соревнованиях в Малайзии Башаркина Анастасия и Дубровина Вероника завоевали серебро, Ефимов Даниил выиграл бронзу.

С успешным выступлением спортсменов поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.