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Самарчанка Милана Емельяненко во второй раз выиграла первенство мира по тайскому боксу Спортсмены Самарской области стали призерами Спартакиады учащихся по самбо Стефания Власова и Вита Майданик стали призерами Кубка России по дзюдо Вероника Ганчурина выиграла первенство России по рукопашному бою В ТК "Амбар" пройдет пресс-конференция международного турнира Open FC 66

Единоборства Спорт

Самарчанка Милана Емельяненко во второй раз выиграла первенство мира по тайскому боксу

КУАЛА-ЛУМПУР. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская спортсменка Милана Емельяненко завоевала золото первенство мира по тайскому боксу среди школьников в Малайзии. В соревнованиях участвовали более 1400 юных спортсменов из 100 стран в возрасте от 12 до 17 лет.

Для Миланы Емельяненко эта вторая победа на мировом первенстве — лучшей на планете она также становилась в 2024 году. А в 2025 г. спортсменка выигрывала первенство Европы.  

Также на соревнованиях в Малайзии Башаркина Анастасия и Дубровина Вероника завоевали серебро, Ефимов Даниил выиграл бронзу.

С успешным выступлением спортсменов поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

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