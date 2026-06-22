Стефания Власова и Вита Майданик стали призерами Кубка России по дзюдо

В Кызыле в республике Тыва в течение трех дней проходил Кубок России по дзюдо. В числе призеров соревнований — спортсмены сборной Самарской области.
Стефания Власова вышла в финал весовой категории до 63 кг и уступила только Александре Балабановой из ХМАО.
Вита Майданик стала бронзовым призером в категории до 57 кг, уступив в полуфинале будущей победительнице Дарье Кузьминой из Свердловской области.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?