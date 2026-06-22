Стефания Власова и Вита Майданик стали призерами Кубка России по дзюдо

В Кызыле в республике Тыва в течение трех дней проходил Кубок России по дзюдо. В числе призеров соревнований — спортсмены сборной Самарской области.

Стефания Власова вышла в финал весовой категории до 63 кг и уступила только Александре Балабановой из ХМАО.

Вита Майданик стала бронзовым призером в категории до 57 кг, уступив в полуфинале будущей победительнице Дарье Кузьминой из Свердловской области.