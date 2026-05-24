Спортсмены Самарской области отобрались на чемпионат мира по ММА

В Сочи завершились чемпионат и первенство России по смешанным боевым единоборствам.
Регион представляли 11 спортсменов. Члены сборной Самарской области завоевали четыре медали.
Чемпионат России: Магомед Гусбанов (золото), Омар Гасайниев (золото).
Первенство России: Абдурахман Алибеков (бронза), Аслан Велиханов (бронза).
Победители чемпионата будут представлять сборную России на чемпионате мира.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?