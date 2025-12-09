Спортсменки из Самарской области стали победительницами Кубка России по дзюдо

В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.

В категории до 57 кг победу одержала тольяттинская спортсменка Вита Майданик.

"Встречи были не самые продолжительные, но все тяжелые, - призналась Вита Майданик. - Видимо, потому что хорошо знакомы с соперницами, а особенно с вышедшей финал Яной Джумаевой. До того я частенько ей уступала. В итоге сделала ставку на то, чтобы "отключать" ей рабочую руку, - и не прогадала. Прикладываю максимум усилий, чтобы выйти на международную арену: на чемпионате стала лишь седьмой, поэтому решила в конце года исправиться на кубке".

В весовой категории до 63 кг победительницей стала спортсменка из Самары Стефания Власова.

"В финальной встрече хотелось бросить, потому что чаще побеждаю либо в партере, либо тактически, а вот зрелищных приемов недостаточно, - поделилась Стефания Власова. - Расстроена из-за этого немного, но все равно есть радость от первого золота на Кубке России. Делаю все для того, чтобы участвовать в международных соревнованиях. Хочется стоять на пьедестале и слышать гимн России".