Единоборства Спорт

Самарский спортсмен стал призером первенства мира по ММА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Санкт-Петербурге проходит первенство мира среди юношей по смешанным боевым единоборствам.

Фото: Федерация ММА Самарской области

В весовой категории 93 кг среди юношей 16-17 лет серебряным призером первенства стал спортсмен из Самарской области Джасурбек Макхамов.

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

