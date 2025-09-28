Самарский спортсмен стал призером первенства мира по ММА

В Санкт-Петербурге проходит первенство мира среди юношей по смешанным боевым единоборствам.
В весовой категории 93 кг среди юношей 16-17 лет серебряным призером первенства стал спортсмен из Самарской области Джасурбек Макхамов.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?