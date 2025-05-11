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Единоборства Спорт

В Самаре пройдет чемпионат России по ММА

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Национальный чемпионат по смешанному боевому единоборству пройдет в Самаре с 30 мая по 1 июня. Сильнейшие бойцы определятся на арене Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта. Вход на мероприятие свободный.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В октагон выйдут победители чемпионатов на уровне округов со всей России.

Самарскую область будут представлять Николай Триволенко (вес 52,2 кг), Мухаммад Махди Юсупов (56,7 кг), Мухаммадамин Мукумов (61,2 кг), Абдулазиз Юсупов (65,8 кг), Денис Кельмекеев (70,3 кг), Алирза Айдеков (77,1 кг), Рашид Максудов (83,9 кг), Василий Чилаури (93 кг) и Никита Шепелев (120,2 кг).

"Полученное нашим регионом право на проведение чемпионата России свидетельствует о признании заслуг Федерации ММА Самарской области, ведущей последовательную работу по развитию этого вида спорта при активной поддержке со стороны региональных властей. В рейтинге эффективности региональных аккредитованных федераций Союза ММА России в 2024 году Самарская область заняла пятое место по стране", - отмечается в сообщении.

По окончании финальных боев сильнейших спортсменов-любителей в клетку выйдут профессионалы в рамках турнира OPEN FC 54. На турнире пойдут шесть международных поединков. В главном чемпионском бою в наилегчайшем весе экс-атлет UFC американец Джастин Скоггинс побьется с действующим чемпионом лиги OPEN FC россиянином Гаджимурадом Гайрбековым. В со-главном бою средневес Алманбет Жаныбеков из Кыргызстана сразится за чемпионский титул с россиянином Олегом Дадоновым.

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Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

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почему ни слова про Обаму и майдан?

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Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

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