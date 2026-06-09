Самарские спортсмены стали призерами первенства РФ по самбо

С 1 по 6 июня в Уфе проходило первенство России по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет. Представители Самарской завоевали 3 медали соревнований, передает пресс-служба регионального министерства спорта.
В весовой категории до 35 кг победителем стал Матвей Лапшин (тренер Р.Ж.Сулейманов).
Ашот Амбарцумян стал первым в категории свыше 71 кг (тренеры А. П. Лёшин, Т.В.Глухов).
Наргис Косимова завоевала бронзу в весе до 37 кг (тренер А.Н.Ермолаев).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?