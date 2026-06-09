Самарские спортсмены стали призерами первенства РФ по самбо

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 по 6 июня в Уфе проходило первенство России по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет. Представители Самарской завоевали 3 медали соревнований, передает пресс-служба регионального министерства спорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области