Самарские дзюдоистки взяли "золото" на Кубке Европы

Полина Культенкова и Анна Мадьянова стали победительницами юношеского Кубка Европы по дзюдо.

В столице Грузии Тбилиси прошел Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие 362 спортсмена из 17 стран.

Обладательницами золотых медалей стали самарские дзюдоистки Полина Культенкова в весовой категории 63 кг и Анна Мадьянова в категории 57 кг. Обе спортсменки представляют самарскую СШОР № 11.