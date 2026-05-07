Самарские дзюдоистки взяли "золото" на Кубке Европы

Полина Культенкова и Анна Мадьянова стали победительницами юношеского Кубка Европы по дзюдо.
В столице Грузии Тбилиси прошел Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие 362 спортсмена из 17 стран.
Обладательницами золотых медалей стали самарские дзюдоистки Полина Культенкова в весовой категории 63 кг и Анна Мадьянова в категории 57 кг. Обе спортсменки представляют самарскую СШОР № 11.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?