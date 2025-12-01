Спортсмены Самарской области выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине "лайт". В число победителей и призеров вошли спортсмены из Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области