Спортсмены Самарской области выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою

В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине "лайт". В число победителей и призеров вошли спортсмены из Самарской области.
Чемпионат мира
1 место Артем Устимиров;
3 место Полина Приданова.
Первенство мира
18-20 лет:
1 место Наталья Кузовчикова;
1 место Екатерина Ушакова.
16-17 лет:
1 место Екатерина Ягич;
1 место Злата Жиганова;
2 место Мария Моисеева;
2 место Анастасия Мартьянова;
2 место Виктория Гаврилова;
3 место Виктория Трегубова;
3 место Дарья Осокина.
12-13 лет:
3 место Ангелина Мудрова.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?