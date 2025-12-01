16+
Единоборства Спорт

Спортсмены Самарской области выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине "лайт". В число победителей и призеров вошли спортсмены из Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Чемпионат мира

1 место Артем Устимиров;

3 место Полина Приданова.

Первенство мира

18-20 лет:

1 место Наталья Кузовчикова;

1 место Екатерина Ушакова.

16-17 лет:

1 место Екатерина Ягич;

1 место Злата Жиганова;

2 место Мария Моисеева;

2 место Анастасия Мартьянова;

2 место Виктория Гаврилова;

3 место Виктория Трегубова;

3 место Дарья Осокина.

12-13 лет:

3 место Ангелина Мудрова.

