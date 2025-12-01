Самарский цирк приглашает на новую программу "Королевский цирк" Гии Эрадзе

С 20 декабря Самарский государственный цирк приглашает всех гостей и жителей города в завораживающий мир "Королевского цирка" - флагманского проекта продюсерского центра заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и компании "Росгосцирк".

Грандиозное представление, где роскошь сказочного королевства оживает на манеже, обещает незабываемое путешествие в мир искусства и эмоций. Все проекты Гии Эрадзе сочетают театральную драматургию, эстрадный блеск и настоящее цирковое мастерство, которое покажут артисты различных цирковых жанров.

Более чем сотня артистов, эксклюзивные декорации, авторская музыка и изысканные костюмы создают атмосферу королевского великолепия. Уникальный реквизит (включая вращающийся манеж) переносит зрителей то на пламенную корриду, то в таинственные джунгли, то на дождливый остров любви, то в коридоры, гипнотизирующие зеркальными переливами... Зрители смогут посетить эксклюзивную закрытую коронацию с семью притягательными, атлетичными воздушными гимнастами. А потом смогут присоединиться к традиционным дворцовым забавам вокруг многотонной карусели с жонглерами и их семьюдесятью светящимися булавами.

Программа восхищает разнообразием ухоженных животных: кавказские яки, лисы, олени и маралы, лошади различных пород и собаки. Особое место в шоу занимает аттракцион с девятью тиграми - "Дикий мир" под руководством заслуженной артистки РФ Людмилы Сурковой. Кульминация представления - номер воздушных гимнастов на ремнях "Анна", вдохновленный легендарным романом Льва Толстого.

Вы испытаете весь спектр эмоций: порадуетесь за артиста на воздушной мачте, задумаетесь о внутреннем свете с эквилибристкой на вращающемся диске и посмеетесь вместе с символами старого доброго цирка - клоунами.

Характерные особенности, делающие проекты Гии Эрадзе лучшими в цирковой индустрии страны и мира:

- неповторимый реквизит со сложными инженерными решениями, например, единственный в мире вращающийся подиум, позволяющий увидеть номер с разных сторон;

- удивительные костюмы, усыпанные переливающимися самоцветами и стразами, освещающие весь манеж;

- профессиональный королевский балет - настоящее украшение не только шоу, но и международных цирковых фестивалей.

"Королевский цирк" - шоу, которое нельзя пропустить. Это три часа магии, где каждый трюк, костюм и нота подчинены одному девизу: "Цирк - вечное искусство удивлять".