Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов сообщил, что Самара завоевала статус юнармейской столицы-2026.
По результатам всероссийского онлайн-голосования Самара стала юнармейской столицей-2025. Этот год будет юбилейным — движению (12+) исполняется 10 лет.
По итогам отбора областная столица набрала 39% голосов — ее поддержали более 160 тысяч человек.
"Отрыв от соперников почти трехкратный благодаря самим юнармейцам, школьникам, отдавшим за них голоса, родителям и всем, кто поддерживает движение! Вот она — сила нашего настоящего единства", — сообщил Александр Фетисов.
Статус столицы движения предоставит возможность провести в городе соревнования, творческие конкурсы и другие мероприятия федерального уровня для молодежи.
Центральным событием года станет Парад Памяти (0+). В нем смогут принять участие юнармейцы со всей страны — каждый из 8 федеральных округов направит в Самару свой расчет.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.