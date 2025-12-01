Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов сообщил, что Самара завоевала статус юнармейской столицы-2026.

По результатам всероссийского онлайн-голосования Самара стала юнармейской столицей-2025. Этот год будет юбилейным — движению (12+) исполняется 10 лет.

По итогам отбора областная столица набрала 39% голосов — ее поддержали более 160 тысяч человек.

"Отрыв от соперников почти трехкратный благодаря самим юнармейцам, школьникам, отдавшим за них голоса, родителям и всем, кто поддерживает движение! Вот она — сила нашего настоящего единства", — сообщил Александр Фетисов.

Статус столицы движения предоставит возможность провести в городе соревнования, творческие конкурсы и другие мероприятия федерального уровня для молодежи.

Центральным событием года станет Парад Памяти (0+). В нем смогут принять участие юнармейцы со всей страны — каждый из 8 федеральных округов направит в Самару свой расчет.