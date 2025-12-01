Александр Шарков поздравил 30-й отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду со знаменательной датой

1 декабря — день образования 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая находится в Рощинском. Уже девять лет бойцы бригады демонстрируют исключительный профессионализм, успешно выполняя самые сложные и ответственные задачи, сообщил глава Волжского района Александр Шарков.
"Прямо сейчас наши парни продолжают защищать нашу Родину и безопасность граждан", - подчеркнул он.
Глава Волжского района напомнил, что за массовый героизм, проявленную отвагу, невероятную стойкость и несгибаемое мужество в прошлом году бригада была удостоена высочайшей государственной награды.
"Указом президента России Владимира Путина 30-й отдельной мотострелковой бригаде было присвоено почетное наименование "гвардейская". Это не просто звание, это символ их доблести и пример для многих. Я уверен, что военнослужащие бригады и дальше будут с честью выполнять свой долг, оставаясь надежным щитом нашей страны. Победа будет за нами!" - заключил он.
