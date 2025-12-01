16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре стартовал XIII областной детский конкурс "Безопасный труд в моем представлении" Мэрия распланировала участок на 5-й просеке под школу и детсад Онлайн-кампус НИУ ВШЭ: половина самарцев уже используют ИИ, но регулярной практики все еще не хватает С 1 декабря в регионе началась ежегодная операция "Ель" Александр Муравец: "Пренебрежение профилактикой - это преступление против себя"

Общество

Александр Шарков поздравил 30-й отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду со знаменательной датой

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

1 декабря — день образования 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая находится в Рощинском. Уже девять лет бойцы бригады демонстрируют исключительный профессионализм, успешно выполняя самые сложные и ответственные задачи, сообщил глава Волжского района Александр Шарков.

Фото: телеграм-канал Александра Шаркова

"Прямо сейчас наши парни продолжают защищать нашу Родину и безопасность граждан", - подчеркнул он.

Глава Волжского района напомнил, что за массовый героизм, проявленную отвагу, невероятную стойкость и несгибаемое мужество в прошлом году бригада была удостоена высочайшей государственной награды.

"Указом президента России Владимира Путина 30-й отдельной мотострелковой бригаде было присвоено почетное наименование "гвардейская". Это не просто звание, это символ их доблести и пример для многих. Я уверен, что военнослужащие бригады и дальше будут с честью выполнять свой долг, оставаясь надежным щитом нашей страны. Победа будет за нами!" - заключил он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4