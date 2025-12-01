В Самаре стартовал XIII областной детский конкурс "Безопасный труд в моем представлении"

Конкурс "Безопасный труд в моем представлении" проводится министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области в трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы.

Для участия необходимо опубликовать работу в социальных сетях участника или его законного представителя (ВКонтакте, Одноклассники) с пометкой "Участвую в конкурсе БИОТ АРТ!" и хештегом #БИОТАРТ2026.

Заявки принимаются до 31 января 2026 года в образовательных учреждениях региона.

Второй этап конкурса пройдет со 2 по 27 февраля, а третий, финальный, со 2 марта по 31 августа.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Подробности можно уточнить по телефону 8 (846) 214-32-89.