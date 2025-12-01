В Самаре стартовал XIII областной детский конкурс "Безопасный труд в моем представлении"

Конкурс "Безопасный труд в моем представлении" проводится министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области в трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы.
Для участия необходимо опубликовать работу в социальных сетях участника или его законного представителя (ВКонтакте, Одноклассники) с пометкой "Участвую в конкурсе БИОТ АРТ!" и хештегом #БИОТАРТ2026.
Заявки принимаются до 31 января 2026 года в образовательных учреждениях региона.
Второй этап конкурса пройдет со 2 по 27 февраля, а третий, финальный, со 2 марта по 31 августа.
Положение о конкурсе опубликовано на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Подробности можно уточнить по телефону 8 (846) 214-32-89.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.