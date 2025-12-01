Студенты СамГТУ стали триумфаторами Кубка Самарской области по спортивному программированию

Студенты института автоматики и информационных технологий СамГТУ стали триумфаторами завершившегося в конце минувшей недели Кубка Самарской области по спортивному программированию.

фото: СамГТУ

В дисциплине "Продуктовое программирование" команда Fantastic4 в составе Арсения Федорова, Евгения Кайзерова и Полины Николаенко лучше всех справилась с разработкой веб-приложения для управления заявками. Политеховцы с нуля создали готовую к использованию универсальную систему с гибкой конфигурацией, сложной ролевой моделью и удобным интерфейсом.

Еще одна политеховская команда Parasource (Матвей Степанов, Егор Овчинников, Даниил Кудрявцев) завоевала третье место той же дисциплине.

В личном зачете по алгоритмическому программированию (решение 5 сложных задач на скорость и точность) серебро досталось Артему Соломатову, бронза — у Даниила Кудрявцева.

Наставники спортсменов — Сергей Сусарев и Павел Макеев.

Сергей Сусарев, заведующий кафедрой "Автоматизация и управление технологическими процессами": "В номинации "Продуктовое программирование" ребятам нужно было не просто написать код, а спроектировать целостную, масштабируемую систему, продумав архитектуру, интерфейс и бизнес-логику. Призовые места политеховских команд — яркое свидетельство зрелости наших студентов как будущих IT-специалистов. Они показали, что могут создавать не просто учебные проекты, а готовые решения".