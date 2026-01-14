Школы и учреждения культуры Самарской области приглашают присоединиться к проекту "Чтецкие программы"

В 2026 г. Российское общество "Знание" продолжит реализацию проекта "Чтецкие программы", задача которого - создание сети литературных клубов для популяризации чтения среди молодежи.

Он реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина вместе с Министерством просвещения России. Проект стартовал в 2025 году. Так, в Самарской области лидерами проекта стали школы №72 Самары, №40 и №10 "Образовательный центр "ЛИК" Отрадного, №1 "Образовательный центр пгт Смышляевка". Здесь с лекциями выступили актеры театра и кино Михаил Мамаев, Мария Кожевникова, Максим Лагашкин, Даниил Воробьев и режиссер Клим Шипенко.

Генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль сообщил, что в 2025 г. зарегистрировалось более 5500 клубов. Ключевая задача на 2026 г. - масштабирование до 10 тыс. активных клубов. Это нужно, чтобы больше детей и подростков увлечь чтением.

Открыть мир русской классики и зарегистрировать литературный клуб можно на сайте Российского общества "Знание".

Для участников действует система всероссийского рейтинга. Самые активные клубы получают возможность общаться с выдающимися деятелями культуры. Осенью 2025 г. со школьниками встречались спикеры Олег Рой, Дарья Донцова, Александр Олешко, Михаил Мамаев, Егор Бероев, Мария Кожевникова, Валерия Ланская, Александр Самойленко, Михаил Башкатов, Татьяна Шитова и другие. Они провели более 80 выступлений. Спикеры делились читательским опытом, проводили мастер-классы, обсуждали силу слова и важность классики. Прошли также федеральные онлайн-трансляции с Сергеем Безруковым, Олегом Роем, Андреем Анисимовым и Сергеем Минаевым.

Лидеры рейтинга в декабре 2025 г. получили особый приз. Это доступ на эксклюзивный курс "Секреты спикера" от тренера Нины Зверевой на платформе "Знание.Академия". Курс дал кураторам профессиональные инструменты для проведения занятий.

В этом году Общество "Знание" запланировало для победителей ежемесячного рейтинга более 200 встреч с топовыми спикерами. 25 самых активных клубов по итогам полугодий получат брендированную продукцию, включая шкафы для обмена книгами, наборы художественной литературы. Кураторы получат свитшоты и термокружки.

Также в 2026 г. участников ждут четыре федеральные онлайн-трансляции с известными спикерами на литературные темы. И столько же совместных литературных викторин с проектом "Знание.Игра". Победители викторин получат памятные призы. Летом проект интегрируется в программы всероссийских детских лагерей. Там ребята смогут участвовать в играх по отечественной литературе.

Уже в феврале 200 лучших кураторов примут участие в стратегическом семинаре в Центре знаний "Машук". Вместе с экспертами они определят дальнейшее развитие проекта. Дополнительная программа для кураторов будет включать ежемесячные вебинары. Их проведут ведущие психологи, профессора университетов и популярные учителя - победители профессиональных конкурсов.

Инициатива осуществляется по поручению президента Российской Федерации. Это следует из итогов Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Организатор - Российское общество "Знание". Его поддерживают Министерство просвещения РФ и Театральный институт им. Бориса Щукина.