Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества "Знание"

Ко Дню российской науки Общество "Знание" организовало по всей стране тематические лекции и викторины, а также экскурсии в лаборатории и технопарки. Молодежь узнала о прорывных открытиях соотечественников и современных технологиях. В рамках акции состоялся открытый диалог с генеральным директором Дирекции межвузовского кампуса Самарской области Арменом Аракеляном.

Он рассказал о новой экосистеме, которая объединит ведущие вузы региона.

Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области. Армен Аракелян подробно остановился на том, как новое пространство изменит подход к образованию и научным исследованиям.

Он подчеркнул, что ключевым вузом-участником проекта станет Самарский университет им. Королева, вокруг которого сформируется современная экосистема. Лектор объяснил, что кампус будет включать в себя научно-лабораторные корпуса, коворкинги и площадки для технологического предпринимательства, где студенты и ученые смогут воплощать свои идеи.

Особый интерес аудитории вызвала дискуссия о практической пользе проекта. Участники встречи обсудили, какие возможности откроются перед студентами для стажировок и трудоустройства, а также как университетская наука сможет быстрее внедрять свои разработки в реальный сектор экономики.

"Самарский кампус "Куйбышев" представляет собой площадку для взаимодействия между бизнесом и университетами, направленную на установление устойчивых партнерств в сфере технологий и подготовки кадров. Инфраструктура нового кампуса создает благоприятные условия для практического обучения специалистов и внедрения передовых инноваций, удовлетворяя современные потребности отрасли", — отметил Армен Аракелян.

По поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 г. в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее проектируются и строятся 24 таких студгородка.

Акция Знание.Наука реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ и соответствует целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети". Провести мероприятие мог каждый, воспользовавшись материалами из библиотеки готовых лекций. Общество "Знание" подготовило викторину к Дню российской науки, а также 25 готовых тематических лекций.