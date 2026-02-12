16+
Образование Общество

Студенты СамГТУ разработают дизайн-проект новой лекционной аудитории для "Т Плюс"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Т Плюс" и Самарский государственный технический университет приняли решение о создании новой лекционной аудитории для теплоэнергетического факультета (ТЭФ). Дизайн-проект помещения будет выбран по результатам хакатона: четыре группы, в которые вошли студенты факультета архитектуры и дизайна, а также представители ТЭФ, представят своё видение современного образовательного пространства.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Участникам творческого соревнования предстоит создать проект для крупнейшей аудитории самарского Политеха на 150 мест. Её помещение давно нуждается в ремонте и переформатировании. На помощь пришёл якорный партнёр СамГТУ — Самарский филиал "Т Плюс", многие сотрудники которого являются выпускниками теплоэнергетического факультета Политеха.

Защита проектов и определение победителя хакатона состоится в мае 2026 года. Жюри в составе представителей "Т Плюс" и СамГТУ оценят оригинальность идеи, соответствие требованиям технического задания, качество проработки деталей и эффективность финансовых затрат на реализацию.

"Мы рассчитываем увидеть смелые, новаторские решения по дизайну, функциональности и зонированию лекционного класса, чтобы в дальнейшем новое учебное пространство стало визитной карточкой профильного для нас факультета, где будут получать знания будущие энергетики", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.

На данный момент на ТЭФ обучаются около 600 студентов. Ежегодно порядка 40 выпускников и студентов вуза трудоустраиваются в подразделения "Т Плюс".

