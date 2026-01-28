В Самаре объединят два детских сада в Советском районе и два - в Ленинском

Мэрия Самары опубликовала постановление об объединении двух детских садов, расположенных в Советском районе и двух - в Ленинском. Мера принята "в целях оптимизации системы образования".
В Советском районе реорганизовать намерены детские сады № 379 (ул. Георгия Ратнера, 6А) и № 294 (пер. Первый Безымянный, 12) путем присоединения сада № 379.
"Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 294" городского округа Самара", — отмечается в тексте постановления.
В Ленинском районе под реорганизацию попадут детский сад № 69 (пр-кт Волжский, 15) и детский сад комбинированного вида № 46 (ул. Полевая, д. 9) путем присоединения сада № 69.
"Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 46" городского округа Самара. Сокращенное наименование — МБДОУ "Детский сад № 46" г. о. Самара", - сообщили в мэрии.
В качестве причины реорганизации указано "ведение однородной деятельности двумя и более муниципальными учреждениями на территории Самары в отсутствие экономической целесообразности ведения такой деятельности".
Цель реорганизации — совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование ресурсов.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу