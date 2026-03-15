16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Футболисты "Крыльев" Печенин и Шуманский вызваны в сборную Беларуси Два футболиста "Акрона" вошли в молодежную сборную России Владимир Игнатенко и Иван Бобер в молодежной сборной РФ Защитник "Акрона" Никита Баранок перешел в "МЛ Витебск"

Футбол Спорт

"Акрон" и "Ахмат" победителя не выявили — 1:1

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 15 марта, в Самаре, в двадцать первом туре чемпионата России "Акрон" сыграл вничью с подопечными Станислава Черчесова — 1:1.

Гости вышли вперед на 27-й минуте, Самородов подал с углового, а Мелкадзе выиграл позицию и головой прошил ворота Тереховского — 0:1.

В начале второго тайма грозненцы остались вдесятером, Исмаэл Сильва получил второе предупреждение и был удален с поля. На 63-й минуте Беншимол сделал передачу на Дзюбу, и Артем перекинул вратаря гостей, но после видеопросмотра гол отменили. В концовке матче "Акрон" отыграл один мяч, Пестряков навесил с углового, и Дзюба ударом головой сделал счет итоговым — 1:1.

Следующую игру тольяттинцы проведут 22 марта в Москве против "Локомотива".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5