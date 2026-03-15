"Акрон" и "Ахмат" победителя не выявили — 1:1

В воскресенье, 15 марта, в Самаре, в двадцать первом туре чемпионата России "Акрон" сыграл вничью с подопечными Станислава Черчесова — 1:1.

Гости вышли вперед на 27-й минуте, Самородов подал с углового, а Мелкадзе выиграл позицию и головой прошил ворота Тереховского — 0:1.

В начале второго тайма грозненцы остались вдесятером, Исмаэл Сильва получил второе предупреждение и был удален с поля. На 63-й минуте Беншимол сделал передачу на Дзюбу, и Артем перекинул вратаря гостей, но после видеопросмотра гол отменили. В концовке матче "Акрон" отыграл один мяч, Пестряков навесил с углового, и Дзюба ударом головой сделал счет итоговым — 1:1.

Следующую игру тольяттинцы проведут 22 марта в Москве против "Локомотива".