Вадим Раков досрочно возвращается в "Локомотив"

"Крылья Советов" и "Локомотив" договорились о досрочном прекращении аренды 21-летнего нападающего Вадима Ракова. Футболист возвращается в московский клуб.
Осенью прошлого года Вадим получил травму, после чего перенес операцию и проходил курс реабилитации.
За "Крылья" он провел 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
Последние комментарии
