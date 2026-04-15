Вадим Раков досрочно возвращается в "Локомотив"

"Крылья Советов" и "Локомотив" договорились о досрочном прекращении аренды 21-летнего нападающего Вадима Ракова. Футболист возвращается в московский клуб.

Осенью прошлого года Вадим получил травму, после чего перенес операцию и проходил курс реабилитации.

За "Крылья" он провел 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.