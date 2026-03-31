Нападающий "Крыльев" Вадим Раков может пропустить остаток сезона

Нападающий "Локомотива" Вадим Раков, находящийся в аренде в "Крыльях Советов", может пропустить остаток сезона из-за рецидива травмы, пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на представителя футболиста Владимира Кузьмичева.

"Провели повторное обследование. К сожалению, можно заявить, что у Вадима случился рецидив. Удар пришелся в ту же ногу. И сейчас врачи решают, как будет проходить лечение — консервативно или пройдет повторная операция. К сожалению, можно заявить, что этот сезон для Вадима Ракова, с большой долей вероятности, завершен. Между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" ведутся разговоры о возможном досрочном завершении аренды. Чтобы Вадим мог спокойно лечиться и восстанавливаться в "Локомотиве". Об этом клубы разговаривают", — сказал изданию Кузьмичев.

Футболист не появлялся в официальных матчах с 1 ноября 2025 года. В начале декабря 21-летний россиянин перенес операцию после перелома плюсневой кости.

В сезоне-2025/26 21-летний Раков провел 11 матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.