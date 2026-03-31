Нападающий "Крыльев" Вадим Раков может пропустить остаток сезона Дмитрий Яковлев: Магомед Адиев продолжит работу в "Крыльях Советов" "Акрон" проиграл "Локомотиву" с хоккейным счетом "Крылья Советов" сыграли вничью с "Рубином" Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость"

Нападающий "Локомотива" Вадим Раков, находящийся в аренде в "Крыльях Советов", может пропустить остаток сезона из-за рецидива травмы, пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на представителя футболиста Владимира Кузьмичева.

"Провели повторное обследование. К сожалению, можно заявить, что у Вадима случился рецидив. Удар пришелся в ту же ногу. И сейчас врачи решают, как будет проходить лечение — консервативно или пройдет повторная операция. К сожалению, можно заявить, что этот сезон для Вадима Ракова, с большой долей вероятности, завершен. Между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" ведутся разговоры о возможном досрочном завершении аренды. Чтобы Вадим мог спокойно лечиться и восстанавливаться в "Локомотиве". Об этом клубы разговаривают", — сказал изданию Кузьмичев.

Футболист не появлялся в официальных матчах с 1 ноября 2025 года. В начале декабря 21-летний россиянин перенес операцию после перелома плюсневой кости.

В сезоне-2025/26 21-летний Раков провел 11 матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

