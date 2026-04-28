Ифет Джаковац: "Мы показали, что можем играть против каждой команды"

После победы над "Балтикой" (1:0) полузащитник "Акрона" Ифет Джаковац поделился эмоциями от игры, объяснил выбор игроков на матч и высказался о следующем сопернике.
- Сегодня мы действительно отлично отыграли, первые 15-20 минут были очень хорошими. К сожалению, не повезло, что первый гол Жилсона отменили из-за офсайда, когда Болдырев отдавал пас.
Нашей целью было сыграть на ноль - мы ее выполнили. Кроме того, была еще одна цель - использовать шанс, который появлялся в игре.
Мы действительно очень счастливы: уже шесть-семь матчей без побед - и наконец-то она пришла. Нужно не терять уверенность, которую мы получили, и двигаться дальше к следующему матчу с "Краснодаром".
- Получается, проклятие из 10 матчей без побед снято?
- Надеюсь, что да. Еще осталось дома победить - и все.
- Сегодня Марадишвили вышел на фланги защиты, а Пестряков в центре полузащиты. Это был план как-то запутать соперника?
- На самом деле Пестряков достаточно давно уже может быть таким универсалом, потому что у Рочи травма, и Дима может закрывать эту позицию. Марадишвили долго не получал игровой практики, но вышел и сыграл очень хорошо. Я могу только снять шляпу перед ним, потому что он хорошо себя показал с таким сложным противником, как "Балтика".
- Во втором тайме вышел Стефан Лончар в полузащиту. Это был план удержать счет, потому что в прошлых матчах тольяттинцы очень часто пропускали на последних минутах?
- В последнем матче я ошибся. Теперь голевая передача. Получается, вернул должок команде. Болдырев получил повреждение, и вместо него вышел Лончар. Это нормальный процесс борьбы, где нам нужно было продолжать добиваться своего.
- Нет зависти, что Жилсон получил награду "Лучшему игроку матча"?
- Он хорошо сыграл. Могу его только похвалить - он забил отличный гол. Он возвращался и отрабатывал в обороне, поэтому все заслуженно.
- Следующий матч в Самаре против "Краснодара". Каковы ожидания от этой встречи? Осталось всего три игры, еще матч с "Ростовом", который вы обыгрывали в гостях, и "Крыльями", которые находятся в такой же ситуации, как и ваша команда.
- В любом случае, главное сейчас - что мы смогли победить, это дает нам определенную уверенность. А "Краснодар" дома? О них нечего говорить, их турнирная позиция говорит сама за себя - они первые. Тем не менее мы показали, что можем играть против каждой команды. Но будем идти по порядку, сначала "Краснодар", потом будем фокусироваться на остальных матчах.
