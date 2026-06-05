"Крылья Советов" продлили контракт с Тарханом Джабраиловым

Совет директоров "Крыльев Советов" продлил полномочия генерального директора клуба Тархана Саид-Магомедовича Джабраилова, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Напомним, Тархан Джабраилов вступил в должность генерального директора в июле 2025 года. Кроме того, с января 2025 года он является членом Совета директоров клуба.