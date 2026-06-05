"Крылья Советов" продлили контракт с Тарханом Джабраиловым

Совет директоров "Крыльев Советов" продлил полномочия генерального директора клуба Тархана Саид-Магомедовича Джабраилова, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Напомним, Тархан Джабраилов вступил в должность генерального директора в июле 2025 года. Кроме того, с января 2025 года он является членом Совета директоров клуба.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.