"Крылья Советов": Генеральным директором клуба назначен Тархан Джабраилов

По решению Совета директоров клуба на должность генерального директора назначен Тархан Джабраилов.
Ранее сообщалось, что новый гендиректор самарской команды главой благотворительного фонда "Служение людям" и заместителем министра финансов Самарской области. С января 2025 г. является членом Совета директоров "Крыльев Советов".
Под руководством Роберта Тер-Абрамяна команда завершила сезон на 10-м место в МИР РПЛ 2024/25.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.