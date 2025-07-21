"Крылья Советов": Генеральным директором клуба назначен Тархан Джабраилов

По решению Совета директоров клуба на должность генерального директора назначен Тархан Джабраилов.

Ранее сообщалось, что новый гендиректор самарской команды главой благотворительного фонда "Служение людям" и заместителем министра финансов Самарской области. С января 2025 г. является членом Совета директоров "Крыльев Советов".

Под руководством Роберта Тер-Абрамяна команда завершила сезон на 10-м место в МИР РПЛ 2024/25.