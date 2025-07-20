Тархан Джабраилов назначен гендиректором "Крыльев Советов"

Тархан Джабраилов назначен на пост генерального директора "Крыльев Советов", пишет "Спорт-Экспресс".

Официально о назначении будет объявлено в ближайшие дни, — уточняют в редакции.

В январе 2025 г. Джабраилов вошел в совет директоров клуба. 37-летний специалист также является главой благотворительного фонда "Служение людям" и заместителем министра финансов Самарской области.

Напомним, ранее гендиректор "Крыльев" Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Сергей Пименов заявили о своем уходе из клуба. "К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления", - написал Тер-Абрамян в своем Telegram-канале.