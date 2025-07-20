Тархан Джабраилов назначен гендиректором "Крыльев Советов"

Тархан Джабраилов назначен на пост генерального директора "Крыльев Советов", пишет "Спорт-Экспресс".
Официально о назначении будет объявлено в ближайшие дни, — уточняют в редакции.
В январе 2025 г. Джабраилов вошел в совет директоров клуба. 37-летний специалист также является главой благотворительного фонда "Служение людям" и заместителем министра финансов Самарской области.
Напомним, ранее гендиректор "Крыльев" Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Сергей Пименов заявили о своем уходе из клуба. "К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления", - написал Тер-Абрамян в своем Telegram-канале.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.