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Футбол Спорт

Луис Энрике: "Самое важное — что команда взяла три очка и теперь находится на первом месте"

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Зенита" и сборной Бразилии Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над "Крыльями Советов" (3:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Футболист рассказал о сложностях игры, адаптации к российскому климату, действиях самарской обороны и эпизоде с исполнением пенальти.

Фото: Виталий Ежов

 Луис, как ваши дела? Что думаете об этой игре?

— Это был очень важный матч для нашей команды, чтобы продолжить борьбу в чемпионате и сохранить первое место. Сегодня нам было крайне необходимо победить. Мы понимали, что игра будет непростой, но команда хорошо справилась с трудностями на протяжении всего матча — от начала до финального свистка. Нам удалось заработать три очка, а это самое главное.

— Чего "Крылья Советов" не позволили вам сделать сегодня на поле?

— Думаю, соперник очень хорошо действовал против меня персонально и не оставлял много свободного пространства, чтобы я мог обострять игру. Но сегодня для меня это был важный матч как в оборонительном, так и в атакующем плане. Главное, что команда завоевала три очка.

— Погодные условия добавили вам сложностей как бразильцу?

— Да, сегодня было немного холоднее, но я уже лучше адаптировался к жизни и футболу в России. Поэтому смог хорошо перенести погодные условия и провести отличный матч.

— В начале встречи вы почувствовали некоторый дискомфорт? Расскажите, что произошло в том эпизоде.

— Нет, в целом я чувствовал себя комфортно. Конечно, было немного непросто, но я хорошо справился с ситуацией, провел хороший матч и выдержал всю игру. Самое важное, что команда взяла три очка и теперь находится на первом месте.

— Защитники "Крыльев" сегодня очень плотно действовали против вас. Насколько это помешало вам полностью раскрыть свой потенциал?

— Да, оборона "Крыльев" сегодня сыграла очень хорошо. Но мне все же удалось преуспеть в нескольких эпизодах: отдать передачи, совершить рывки в свободные зоны. Именно этого от меня и требовал тренер. И, как я уже говорил, самое главное — мы взяли три очка.

— Эпизод с пенальти не вызвал разногласий внутри команды?

— Это было небольшое недопонимание: оба хотели забить гол. Но Соболев очень хорошо исполняет пенальти. Он уверенно реализовал свой шанс, и это самое главное: он забил, а команда одержала победу.

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