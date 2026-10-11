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Футбол Спорт

Никита Салтыков: "Мы расстроены, что набрали одно очко со "Спартаком"

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" — о ничьей с московским клубом, игре в большинстве, судействе и возможном переходе в "Акрон".

Фото: предоставлено автором

В субботу, 10 октября, "Крылья Советов" сыграли вничью со "Спартаком" в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги — 1:1. Самарцы большую часть встречи провели в большинстве после удаления голкипера московской команды, однако не смогли добиться победы. Полузащитник "Крыльев" Никита Салтыков поделился впечатлениями от игры и рассказал, что для него значит встреча с одним из ведущих
клубов страны.

— Никита, очень яркая игра, но, к сожалению, не удалось победить, хотя контролировали большую часть матча. Как прокомментируешь?

— Да, правильно сказали, яркая игра. И, к сожалению, не удалось победить. Не знаю, что еще добавить.

— Что для тебя лично значит игра со "Спартаком"? Ты очень ярко играешь против этой команды.

— На самом деле, это большая команда. Приятно выходить против нее на поле в стартовом составе, особенно когда приходит столько народу. Стараюсь не нервничать и полностью отдаваться игр

— Если бы не удаление вратаря "Спартака" в дебюте встречи, игра сложилась бы иначе?

— Да, на сто процентов все пошло бы иначе. Это один из ключевых моментов матча, поэтому, думаю, игра точно сложилась бы по-другому.

— Чего "Крыльям" не хватило, чтобы забить, когда команда играла в большинстве? Моментов было очень много.

— Не хватило забить и реализовать моменты.

— Были ли у вас вопросы к судье? Ведь возникали даже вопиющие эпизоды.

— Не знаю. Не хотел бы это как-либо комментировать.

— Ранее ты уже забивал "Спартаку". Один из ярких примеров — твой гол головой в кубковом матче за "Акрон". Вспоминал его перед этой игрой?

— Нет, не вспоминал.

— Летом появлялись трансферные слухи о возможном переходе в "Акрон". Были ли у тебя контакты с кем-то из тольяттинского клуба?

— Нет, с "Акроном" — нет.

— То есть, никто из клуба на тебя не выходил?

— Нет.

— Для "Крыльев" эта ничья со "Спартаком" — упущенная победа или все-таки набранное очко?

— Знаете, если бы до игры нам кто-то сказал, что мы будем расстроены из-за одного очка в матче со "Спартаком", с такой командой, мы бы, наверное, не поверили. Но мы расстроены, что набрали со "Спартаком" только одно очко.

— Еще одна актуальная тема — фанатский бойкот из-за введенного Фан Айди на Кубке страны. Как думаешь, может ли это на первых порах сказаться на посещаемости?

— Наверное, как-то скажется. Фанаты бойкотируют, поэтому, думаю, это повлияет. В ближайшем матче "Крылья" в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ встретятся с "Балтикой" из Калининграда. Матч состоится в среду, 14 октября, в 17:15 по самарскому времени.

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Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

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