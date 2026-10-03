Ильзат Ахметов: "Хороший спарринг, хорошая команда, играющая в футбол"

Полузащитник "Крыльев Советов" — о победе над "Акроном", своей готовности, подготовке к матчу со "Спартаком" и принципиальности встречи.

В контрольном матче на базе "Крыльев Советов" самарская команда одержала победу над "Акроном" (4:0). После игры полузащитник "Крыльев" Ильзат Ахметов оценил встречу, рассказал о своей готовности и поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком".

— Как прокомментируешь итоги матча? Ожидал, что всё закончится с таким результатом?

— Конечно, не ожидал, что так получится реализовать все моменты. Были ещё очень хорошие моменты, мы всё реализовали. Хороший спарринг, хорошая команда, играющая в футбол. То, что нужно, считай.

— Как оценишь свою игру?

— Конечно, есть где прибавлять. Хороший шаг сделал. Для набора тонуса теперь надо выходить в официальных играх, помогать команде и набирать.

— Впереди "Спартак". На твой взгляд, за счёт чего наша команда может дать бой сопернику?

— В первую очередь правильно подготовиться, играть со своими сильными сторонами и давить на слабые стороны соперника. И быть внимательнее в каждом моменте. В единоборствах — особенно. Это очень хорошая команда, будет непростой матч.

— Ты бывший футболист ЦСКА. Матч со "Спартаком" — это принципиальное противостояние?

— Уже не могу так сказать. Ну, всегда со "Спартаком", там с большими командами, хороший настрой, хорошая афиша есть. Поэтому дополнительного настроя не надо никакого.

"Крылья Советов" в следующем матче РПЛ встретятся со "Спартаком". Игра 10-го тура состоится 10 октября в 18:30 по самарскому времени.