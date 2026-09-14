"Акрон" сыграл вничью с "Краснодаром"

В воскресенье, 13 сентября, в матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ФК "Акрон" отобрал очки у "Краснодара", сыграв в гостях с южным клубом вничью — 1:1, сообщает пресс-служба тольяттинцев.
Матч с "Краснодаром" собрал больше 30 тыс. зрителей, что стало рекордом 8-го тура, и с первых минут стало очевидно, что встреча получится напряженной. Уже в самом начале Гудиеву пришлось вступить в игру: мяч оказался у Аугусто, который плотно пробил из-за пределов штрафной площади, но голкипер "Акрона" взял мяч намертво.
Несмотря на давящую атмосферу, красно-черные не испугались и старались действовать как можно смелее. Вскоре пристреливался Марадишвили, решившийся на дальний удар. А на 13-й минуте тольяттинцы открыли счет. Фернандес и Бардыбахин нашли Марадишвили в штрафной площади, и тот удачно пробил: мяч рикошетом от защитников попал в угол ворот "Краснодара" — 0:1!
Но не успели болельщики "Акрона" порадоваться, как наступило время для волнения. Спустя всего две минуты футболисты "Краснодара" вывели Батчи на свободное пространство, и тот хлестким ударом отправил мяч в сетку. Однако судейская бригада гол не засчитала, после просмотра VAR рефери зафиксировали у форварда южан офсайд.
Под занавес первого тайма арбитрам вновь пришлось прибегнуть к VAR. Кордоба, вбежавший в штрафную площадь, после подката Эсковаля рухнул на газон. Видеоповтор показал: португалец сыграл чисто — 11-метровый, было назначенный, не подтвердился.
Несколько раз остро было и у ворот "Краснодара". В одном из эпизодов пробил Беншимол, но Агкацев оказался на месте. В итоге первый тайм завершился в пользу тольяттинцев.
Во второй половине игра в основном была на стороне хозяев. "Краснодар" усилил давление за счет стандартных положений, и у ворот "Акрона" было жарко. В сложные моменты спасал Гудиев. В одном из эпизодов вратарь "Акрона" парировал удар в упор от Жубала. Также голкипер красно-черных совершил еще несколько сэйвов, а в некоторых случаях футболисты "Краснодара" не использовали явные шансы сравнять счет.
Тем не менее, хозяева продолжали нагнетать, и ближе к концу второго тайма напряжение достигло своего пика. Оба тренера к тому моменту произвели несколько замен, и одна из перестановок "Краснодара" получилась результативной. На 87-й минуте встречи очередной заброс в штрафную площадь привел к голу: Гудиев в воздухе был надежен, но после столкновения с Оганесяном неудачно выронил мяч, чем воспользовался Боселли. Уругваец, оказавшийся в нужной точке, точным касанием сравнял счет — 1:1.
Но "Акрону" еще нужно было удержать ничейный результат. Судейская бригада добавила к основному времени семь минут, и они получились изнурительными. Как "Краснодар", так и "Акрон" могли вырвать победу, но финальный свисток все-таки зафиксировал боевую ничью — 1:1.
Очко, добытое в Краснодаре, позволило красно-черным переместиться на 14-ю строчку в турнирной таблице. Перед тем, как в чемпионате наступит длительная пауза, связанная с матчами сборных, "Акрону" предстоит провести еще один матч. 17 августа тольяттинцы на своем поле примут "Ахмат".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.