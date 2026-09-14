"Акрон" сыграл вничью с "Краснодаром"

В воскресенье, 13 сентября, в матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ФК "Акрон" отобрал очки у "Краснодара", сыграв в гостях с южным клубом вничью — 1:1, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Матч с "Краснодаром" собрал больше 30 тыс. зрителей, что стало рекордом 8-го тура, и с первых минут стало очевидно, что встреча получится напряженной. Уже в самом начале Гудиеву пришлось вступить в игру: мяч оказался у Аугусто, который плотно пробил из-за пределов штрафной площади, но голкипер "Акрона" взял мяч намертво.

Несмотря на давящую атмосферу, красно-черные не испугались и старались действовать как можно смелее. Вскоре пристреливался Марадишвили, решившийся на дальний удар. А на 13-й минуте тольяттинцы открыли счет. Фернандес и Бардыбахин нашли Марадишвили в штрафной площади, и тот удачно пробил: мяч рикошетом от защитников попал в угол ворот "Краснодара" — 0:1!

Но не успели болельщики "Акрона" порадоваться, как наступило время для волнения. Спустя всего две минуты футболисты "Краснодара" вывели Батчи на свободное пространство, и тот хлестким ударом отправил мяч в сетку. Однако судейская бригада гол не засчитала, после просмотра VAR рефери зафиксировали у форварда южан офсайд.

Под занавес первого тайма арбитрам вновь пришлось прибегнуть к VAR. Кордоба, вбежавший в штрафную площадь, после подката Эсковаля рухнул на газон. Видеоповтор показал: португалец сыграл чисто — 11-метровый, было назначенный, не подтвердился.

Несколько раз остро было и у ворот "Краснодара". В одном из эпизодов пробил Беншимол, но Агкацев оказался на месте. В итоге первый тайм завершился в пользу тольяттинцев.

Во второй половине игра в основном была на стороне хозяев. "Краснодар" усилил давление за счет стандартных положений, и у ворот "Акрона" было жарко. В сложные моменты спасал Гудиев. В одном из эпизодов вратарь "Акрона" парировал удар в упор от Жубала. Также голкипер красно-черных совершил еще несколько сэйвов, а в некоторых случаях футболисты "Краснодара" не использовали явные шансы сравнять счет.

Тем не менее, хозяева продолжали нагнетать, и ближе к концу второго тайма напряжение достигло своего пика. Оба тренера к тому моменту произвели несколько замен, и одна из перестановок "Краснодара" получилась результативной. На 87-й минуте встречи очередной заброс в штрафную площадь привел к голу: Гудиев в воздухе был надежен, но после столкновения с Оганесяном неудачно выронил мяч, чем воспользовался Боселли. Уругваец, оказавшийся в нужной точке, точным касанием сравнял счет — 1:1.

Но "Акрону" еще нужно было удержать ничейный результат. Судейская бригада добавила к основному времени семь минут, и они получились изнурительными. Как "Краснодар", так и "Акрон" могли вырвать победу, но финальный свисток все-таки зафиксировал боевую ничью — 1:1.

Очко, добытое в Краснодаре, позволило красно-черным переместиться на 14-ю строчку в турнирной таблице. Перед тем, как в чемпионате наступит длительная пауза, связанная с матчами сборных, "Акрону" предстоит провести еще один матч. 17 августа тольяттинцы на своем поле примут "Ахмат".