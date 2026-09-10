Нападающий "Крыльев Советов" Джеффри Чинеду арендован кипрским АЕЛом

Нападающий "Крыльев Советов" Джеффри Чинеду продолжит карьеру в АЕЛе, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний футболист арендован киприотами до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне Чинеду провел в составе "Крыльев" пять матчей и забил один гол.
Нападающий "Крыльев Советов" Джеффри Чинеду продолжит карьеру в АЕЛе, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний футболист арендован киприотами до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне Чинеду провел в составе "Крыльев" пять матчей и забил один гол.
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Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.