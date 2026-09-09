Полузащитник "Локомотива" перейдет в аренду в "Крылья Советов"

Полузащиник Никита Салтыков продлил контракт с "Локомотивом" и ушел в Крылья Советов, сообщает инсайдер Иван Карпов.

"Это бесплатная аренда до конца сезона без опции выкупа с зарплатой 3 млн руб. в месяц. Договор с Никитой паровозы переподписали до лета 2029 года. Футболист уже прилетел в Самару на подписание", — говорится в сообщении.