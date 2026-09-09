Полузащитник "Локомотива" перейдет в аренду в "Крылья Советов"

Полузащиник Никита Салтыков продлил контракт с "Локомотивом" и ушел в Крылья Советов, сообщает инсайдер Иван Карпов.
"Это бесплатная аренда до конца сезона без опции выкупа с зарплатой 3 млн руб. в месяц. Договор с Никитой паровозы переподписали до лета 2029 года. Футболист уже прилетел в Самару на подписание", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.