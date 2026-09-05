"Это вице-чемпион России": Вячеслав Федорищев — о ничьей "Крыльев Советов" с "Краснодаром"

Губернатор Самарской области отметил характер команды и атмосферу на "Солидарность Самара Арене" после результативной ничьей с лидером РПЛ.

В субботу, 5 сентября, "Крылья Советов" в матче 7-го тура РПЛ сыграли вничью с "Краснодаром" — 2:2. До встречи в Самаре краснодарская команда одержала шесть побед подряд и единолично возглавляла турнирную таблицу.

После игры губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился впечатлениями от матча и оценил изменения в игре "Крыльев Советов" в последних турах.

— Как вы оцениваете старт сезона "Крыльев Советов"?

— Старт сезона был сложным. Тренерский штаб, который работал последние шесть матчей предыдущего сезона, сплотился. Вы помните, они показали результат, но это был антикризисный менеджмент, а потом началась жизнь. Поэтому первые несколько игр, конечно, были сложными — была притирка игроков и тренерского штаба.

Но последние две недели вы видите — дело не в счете. В Чечне мы сыграли вничью, но дух был. Вот сейчас мы сыграли вничью. Это вице-чемпион России. Уважаемая команда, сильнейшие ребята из их Академии и легионеры. Это не кубковый матч, это матч Премьер-лиги.

Сегодня пришли около 13 тыс. человек. Примерно 250 тыс. человек, как мы замеряли, смотрели матч онлайн. Всем подарили красивый футбол с интригой.

Мы любим пропускать на первых минутах. Почему-то в этот раз пропустили дважды. А потом была интрига, а потом была игра. Поэтому замечательный матч. У нас сильная команда, сильный тренерский штаб. Ребята молодцы.

Вячеслав Федорищев также рассказал о встрече с юными футболистами из Рощинского, которые приехали на матч "Крыльев Советов" с "Краснодаром".

"Мы сейчас были с командой "Сокол" в гостях. Это молодые ребята от 8 до 12 лет из Рощинского, из Волжского района. Два года назад появилась эта замечательная, славная команда. Вот у нас есть преемственность, — сказал глава региона. — У нас есть Академия Коноплева, которая дарит футболистов всей стране. В общем, такие ребята — маленькие, из ПГТ Рощинский. Там команда "Сокол", сегодня 40 человек приехало, 25 приняло участие в активности. Мне после матча 10 пенальти пробили, восемь забили".

Губернатор отметил, что развитие детского спорта остается одним из важных направлений для региона.

"Спорт объединяет. В нашем менталитете, в нашем детстве всегда футбол был основан на спорте. Хоккей и футбол. Поэтому сегодня было принято решение о стратегическом партнерстве с банком "Солидарность". Это не займ, а возможность команде развиваться. Мы все заинтересованы в этом", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Крылья Советов" следующий матч проведут дома. В пятницу, 11 сентября, самарская команда примет московскую "Родину" на стадионе "Солидарность Самара Арена". Начало встречи — в 19:00.