Никита Кокарев об игре с "Зенитом": "Я не считаю это до конца поражением"

Вратарь "Крыльев Советов" Никита Кокарев после матча с "Зенитом" поделился впечатлениями от игры, оценил результат встречи и рассказал, за счёт чего самарцам удалось изменить её ход после перерыва.
Во 2-м туре группового этапа Кубка России 2026/27 "Крылья Советов" встретились на своём поле с петербургским "Зенитом". Основное время завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались гости — 5:3.
— Очень обидная и досадная развязка. При этом сегодня "Крылья" играли на равных с чемпионом. Как прокомментируешь эту встречу?
— Я бы не сказал, что это до конца поражение. Всё-таки в основное время мы сыграли 0:0 и заработали своё очко. Для дальнейшей борьбы это достаточно важный результат, и я думаю, что в дальнейшем это очко ещё может многое решить.
Если говорить о статистике, то, конечно, это тоже приятно. Насколько я знаю, в прошлом году "Зенит" в Кубке набрал все 18 очков, а сейчас мы стали одной из первых команд, которая смогла отобрать у него очки. Для нас это хороший показатель.
В целом мы провели достойный матч против очень сильного соперника. Да, в серии пенальти удача оказалась на стороне "Зенита", но сама игра показала, что мы способны бороться с такими командами и добиваться результата.
— В первом тайме "Зенит" во многом владел инициативой и контролировал мяч. А после перерыва "Крылья" стали выглядеть увереннее. За счёт чего удалось изменить ход встречи?
— Мы отталкивались от того, как складывалась игра. В первом тайме получилось так, что "Зенит" немного забрал у нас контроль и сам больше владел мячом. Но во втором тайме мы сделали качественные замены.
На поле вышли хорошие игроки, которые смогли освежить игру и усилить нас. Думаю, это тоже сказалось на дальнейшем ходе матча. Команда стала действовать свежее, мы начали больше контролировать мяч и лучше проводить свои атаки.
— Во втором тайме произошла достаточно серьёзная групповая замена — практически одновременно на поле вышли сразу четыре футболиста. Это было связано с тем, что "Зенит" владел мячом и требовалось что-то перестраивать?
— Думаю, этот вопрос лучше задать тренеру, потому что решение всё-таки принимал тренерский штаб. Но, как мне показалось со стороны, эти замены прежде всего должны были освежить игру.
К тому моменту мы уже сами начали больше владеть мячом, поэтому я бы не сказал, что речь шла о какой-то серьёзной перестройке. Просто на поле вышли свежие футболисты, добавили команде энергии и помогли нам провести второй тайм более уверенно.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут уже в рамках чемпионата России. В воскресенье, 23 августа, самарская команда встретится с тольяттинским "Акроном" в 5-м туре РПЛ. Игра на "Солидарность Самара Арене" начнётся в 14:00.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.