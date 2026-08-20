Никита Кокарев об игре с "Зенитом": "Я не считаю это до конца поражением"

Вратарь "Крыльев Советов" Никита Кокарев после матча с "Зенитом" поделился впечатлениями от игры, оценил результат встречи и рассказал, за счёт чего самарцам удалось изменить её ход после перерыва.

Во 2-м туре группового этапа Кубка России 2026/27 "Крылья Советов" встретились на своём поле с петербургским "Зенитом". Основное время завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались гости — 5:3.

— Очень обидная и досадная развязка. При этом сегодня "Крылья" играли на равных с чемпионом. Как прокомментируешь эту встречу?

— Я бы не сказал, что это до конца поражение. Всё-таки в основное время мы сыграли 0:0 и заработали своё очко. Для дальнейшей борьбы это достаточно важный результат, и я думаю, что в дальнейшем это очко ещё может многое решить.

Если говорить о статистике, то, конечно, это тоже приятно. Насколько я знаю, в прошлом году "Зенит" в Кубке набрал все 18 очков, а сейчас мы стали одной из первых команд, которая смогла отобрать у него очки. Для нас это хороший показатель.

В целом мы провели достойный матч против очень сильного соперника. Да, в серии пенальти удача оказалась на стороне "Зенита", но сама игра показала, что мы способны бороться с такими командами и добиваться результата.

— В первом тайме "Зенит" во многом владел инициативой и контролировал мяч. А после перерыва "Крылья" стали выглядеть увереннее. За счёт чего удалось изменить ход встречи?

— Мы отталкивались от того, как складывалась игра. В первом тайме получилось так, что "Зенит" немного забрал у нас контроль и сам больше владел мячом. Но во втором тайме мы сделали качественные замены.

На поле вышли хорошие игроки, которые смогли освежить игру и усилить нас. Думаю, это тоже сказалось на дальнейшем ходе матча. Команда стала действовать свежее, мы начали больше контролировать мяч и лучше проводить свои атаки.

— Во втором тайме произошла достаточно серьёзная групповая замена — практически одновременно на поле вышли сразу четыре футболиста. Это было связано с тем, что "Зенит" владел мячом и требовалось что-то перестраивать?

— Думаю, этот вопрос лучше задать тренеру, потому что решение всё-таки принимал тренерский штаб. Но, как мне показалось со стороны, эти замены прежде всего должны были освежить игру.

К тому моменту мы уже сами начали больше владеть мячом, поэтому я бы не сказал, что речь шла о какой-то серьёзной перестройке. Просто на поле вышли свежие футболисты, добавили команде энергии и помогли нам провести второй тайм более уверенно.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут уже в рамках чемпионата России. В воскресенье, 23 августа, самарская команда встретится с тольяттинским "Акроном" в 5-м туре РПЛ. Игра на "Солидарность Самара Арене" начнётся в 14:00.