Гендиректор "Акрона": "Команде не хватает агрессии и характера"

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев после домашнего поражения от "Ростова" (0:4) в первом туре группового этапа Кубка России признал, что команде есть над чем работать, рассказал о причинах неудачного старта сезона и оценил ход трансферной кампании.

По словам Константина Клюшева, результат матча с "Ростовом" нельзя назвать иначе как болезненным, а сама игра оставила тяжелое впечатление.

"За сегодняшний матч действительно стыдно — прежде всего перед нашими болельщиками. После финального свистка мы сразу поговорили с командой, отдельно обсудили ситуацию с лидерами коллектива и тренерским штабом. Мы понимаем, в чем команде необходимо прибавлять. Сейчас нам явно не хватает агрессии, характера и той внутренней уверенности, которая позволяет переламывать сложные ситуации. Но я убежден, что эти качества у команды обязательно появятся", - заявил он.

Гендиректор отметил, что нынешний игровой стиль существенно отличается от того, к которому футболисты привыкли в предыдущие сезоны, поэтому перестройка требует времени: "Новые игровые принципы, которые внедряет тренерский штаб, заметно отличаются от того, что было раньше. Мы понимали, что адаптация не пройдет мгновенно, хотя, конечно, не ожидали, что этот процесс окажется настолько непростым. Тем не менее продолжаем верить в выбранное направление и уверены, что команда постепенно выйдет на нужный уровень".

При этом Клюшев не стал связывать неудачный старт исключительно с календарем.

"Мы никогда не строили подготовку, исходя только из силы соперников. Главный ориентир для нас — собственная игра. Если вынести сегодняшний матч за скобки, то, например, встреча с "Рубином" по своему содержанию выглядела достаточно качественно, и это отмечали многие специалисты. Поэтому мы видим положительные моменты, но понимаем, что впереди еще много работы", - говорит он.

Руководитель клуба также подтвердил, что "Акрон" продолжает активно работать на трансферном рынке: "Поиск новых футболистов продолжается. Мы не прекращали эту работу после завершения сборов. В нынешнее трансферное окно многие сделки оформляются позже обычного, поэтому внимательно следим за ситуацией и продолжаем работать по кандидатам, которые находятся в нашем списке. При этом изменения возможны как на вход, так и на выход".

Кроме того, Клюшев сообщил, что клуб не отказывается от идеи проведения встреч команды с болельщиками.

"Такие мероприятия обязательно состоятся, - заверяет он. - Мы планируем организовать встречи как в Самаре, так и в Тольятти. В Самаре рассчитываем провести ее еще до дерби с "Крыльями Советов". Наша задача — пообщаться с болельщиками, а не создавать какой-либо дополнительный ажиотаж".

Комментируя причины неудачного начала сезона, генеральный директор отметил, что официальные матчи существенно отличаются от летних сборов: "Чемпионат и Кубок — это совершенно другой уровень ответственности, давления и психологической нагрузки. Кроме того, сегодня мы увидели еще одну проблему: примерно после шестидесятой минуты отдельные игроки начали заметно уставать. Теперь нам предстоит разобраться, почему это происходит, и найти решение".

Следующий матч "Акрон" проведет в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги. В субботу, 8 августа, тольяттинцы в Москве встретятся с "Локомотивом". Начало игры — в 19:00.