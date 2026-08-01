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Футбол Спорт

"Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с ЦСКА – 1:1

МОСКВА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 августа, во втором туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве на "БЭБ Арене" встречались с ЦСКА. По итогу игры счет составил 1:1.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Счет в матче открыли хозяева поля на 32 минуте встречи, дальним ударом отличился Матия Попович — 1:0. Самарцы сравняли счет на 63 минуте, получив мяч от Михайло Баньяца, также дальним ударом мяч в сетку ворот армейцев отправил Максим Витюгов — 1:1.

В следующем матче "Крылья Советов" в Каспийске сыграют с махачкалинским "Динамо". Игра первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится во вторник, 4 августа, в 19:30.

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