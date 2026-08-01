Художники, вышедшие из зоны комфорта: в Самаре открылась выставка "Русский Север"

В выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России открылась выставка "Русский Север". В экспозицию вошли около 120 живописных работ самарских и тольяттинских художников, посвященных Карелии, Соловкам, Беломорью, Кольскому полуострову, Кенозерью, Камчатке и другим северным территориям России.
Авторами выставки стали Дмитрий Мантров, Игорь Панов, Алексей Зуев, Николай Кикин, а также графические работы Георгия Кикина. Все полотна объединяет не только география, но и многолетний опыт путешествий художников по Русскому Северу.
Для председателя Самарского отделения Союза художников России Дмитрия Мантрова эта выставка стала одновременно и профессиональным, и личным событием. Несмотря на организационные обязанности, главным для него в этот вечер оказалось совсем другое.
"Выставка — это итог определенного пути художника. Конечно, я здесь волнуюсь, потому что часть экспозиции представлена моими работами. Как организатор я уже на втором плане. Всегда переживаешь, как зритель встретит твои работы и твое отношение к творчеству", — признался он.
По словам художника, Север невозможно воспринимать только как красивый пейзаж. Это место, которое меняет человека.
"Чтобы понимать нашу страну во всей ее многогранности — ее историю, красоту, пространство от юга до крайних северных льдов, — нужно увидеть все это своими глазами. Одна из задач этой выставки — поманить зрителя за собой в эти дали", — отметил Дмитрий Мантров.
На полотнах запечатлены не только знакомые многим монастыри Соловецкого архипелага или суровые северные берега. Художники показывают Север во всем его разнообразии: густую тайгу, тундру, каменистые побережья, старинную архитектуру и постоянно меняющийся свет.
Как признается Дмитрий Мантров, именно эта изменчивость природы делает каждую поездку особенной.
"Север настолько разнообразен, что любой художник может найти здесь сюжет по силам — будь то архитектура, тундра, тайга или море", — рассказал он.
Работа над такими произведениями начинается задолго до появления первого мазка кисти. Поездки требуют серьезной подготовки, а сами участники выставки — люди, для которых творчество давно стало образом жизни.
"Это целая экспедиция, к которой нужно готовиться не один месяц — и морально, и финансово. Художники, представленные здесь, вышли из зоны комфорта, оставив свои дела, чтобы отправиться на Север", — подчеркнул председатель регионального отделения Союза художников России.
По мнению Мантрова, объединяет авторов не только профессиональное мастерство, но и внутренний порыв.
"Наверное, романтика. Какой-то внутренний зов, который заставляет художника взять кисти и краски и отправиться в путь", — сказал он.
Выставка "Русский Север" будет работать в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) до 31 августа. Вход свободный.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!