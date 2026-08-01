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Художники, вышедшие из зоны комфорта: в Самаре открылась выставка "Русский Север"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России открылась выставка "Русский Север". В экспозицию вошли около 120 живописных работ самарских и тольяттинских художников, посвященных Карелии, Соловкам, Беломорью, Кольскому полуострову, Кенозерью, Камчатке и другим северным территориям России.

Фото: Валерия Егорова

Авторами выставки стали Дмитрий Мантров, Игорь Панов, Алексей Зуев, Николай Кикин, а также графические работы Георгия Кикина. Все полотна объединяет не только география, но и многолетний опыт путешествий художников по Русскому Северу.

Для председателя Самарского отделения Союза художников России Дмитрия Мантрова эта выставка стала одновременно и профессиональным, и личным событием. Несмотря на организационные обязанности, главным для него в этот вечер оказалось совсем другое.

"Выставка — это итог определенного пути художника. Конечно, я здесь волнуюсь, потому что часть экспозиции представлена моими работами. Как организатор я уже на втором плане. Всегда переживаешь, как зритель встретит твои работы и твое отношение к творчеству", — признался он.

По словам художника, Север невозможно воспринимать только как красивый пейзаж. Это место, которое меняет человека.

"Чтобы понимать нашу страну во всей ее многогранности — ее историю, красоту, пространство от юга до крайних северных льдов, — нужно увидеть все это своими глазами. Одна из задач этой выставки — поманить зрителя за собой в эти дали", — отметил Дмитрий Мантров.

На полотнах запечатлены не только знакомые многим монастыри Соловецкого архипелага или суровые северные берега. Художники показывают Север во всем его разнообразии: густую тайгу, тундру, каменистые побережья, старинную архитектуру и постоянно меняющийся свет.

Как признается Дмитрий Мантров, именно эта изменчивость природы делает каждую поездку особенной.

"Север настолько разнообразен, что любой художник может найти здесь сюжет по силам — будь то архитектура, тундра, тайга или море", — рассказал он.

Работа над такими произведениями начинается задолго до появления первого мазка кисти. Поездки требуют серьезной подготовки, а сами участники выставки — люди, для которых творчество давно стало образом жизни.

"Это целая экспедиция, к которой нужно готовиться не один месяц — и морально, и финансово. Художники, представленные здесь, вышли из зоны комфорта, оставив свои дела, чтобы отправиться на Север", — подчеркнул председатель регионального отделения Союза художников России.

По мнению Мантрова, объединяет авторов не только профессиональное мастерство, но и внутренний порыв.

"Наверное, романтика. Какой-то внутренний зов, который заставляет художника взять кисти и краски и отправиться в путь", — сказал он.

Выставка "Русский Север" будет работать в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) до 31 августа. Вход свободный.

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