На этой неделе в "Заварке" пройдут лекция и две экскурсии

В галерее "Заварка" с 24 по 26 июля запланированы кураторская экскурсия, лекция "Реальные теории вымышленных городов" и пешеходная экскурсия, сообщает пресс-служба учреждения.

В пятницу, 24 июля, в 18:30 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Дом — неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка "Чувства (о) Дома" рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и "картина района", которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 25 июля, в 16:00 состоится лекция "Реальные теории вымышленных городов" (12+). Ее прочитает архитектор, медиатор, член совета клуба молодых архитекторов "ДОМ: А" Мария Насыбуллина.

"Мероприятие пройдет в рамках цикла "Архитектура в кадре 2.0", — рассказывают организаторы. — В течение прошлого года на этой серии лекций мы говорили об архитектурных элементах в кинематографе. Сейчас мы масштабируем проект и начинаем рассказывать о городах и их районах".

Некоторые идеи и манифесты урбанистов встречаются не только в кинематографе, но и в мультфильмах. Какие отсылки кроет в себе "Зверополис 2" (2025, 6+)? Почему Спрингфилд из "Симпсонов" (1989 — 2026, 18+) выглядит как карикатура на американский город? Почему многие мультфильмы буквально спорят с идеями модернизма? Как в анимации отражается настоящая градостроительная политика? На лекции посетители узнают, как анимация отражает архитектурные и урбанистические концепции разных эпох.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 26 июля, в 16:00 музей-галерея "Заварка" организует пешеходную экскурсию "На этом месте" (12+). Ее проведут историк, старший научный сотрудник "Заварки" Анастасия Волынкина и архитектор-реставратор, аттестованный гид по Самарской области Любовь Ионова. Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

Современные жители города часто спешат, не замечая интересных деталей вокруг себя. Но стоит остановиться и присмотреться, как обычные дома, дворы и переулки начнут рассказывать свои истории. Участники экскурсии пройдутся по улицам Ленинского района Самары, увидят известные архитектурные объекты и небольшие деревянные домики, а также обсудят записи воспоминаний жителей прошлого века.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.