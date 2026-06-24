В Самаре открылась выставка "Картина мира"

В самарском филиале Государственной Третьяковской галереи открылась выставка молодых художников "Картина мира". Представлены работы 15 молодых художников из 11 стран, вышедшие в финал одноименного международного конкурса.

Работы связаны общей темой - "Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества". Авторы отразили собственный взгляд на национальную идентичность и семейные традиции. Произведения выполнены в разных стилях и форматах, от живописи и графики до цифрового искусства.

Особое место в экспозиции занимает произведение "Два танцора" Луонга Као - победителя специальной номинации "Вдохновленный русским", учрежденной к 170-летию Государственной Третьяковской галереи. На картине изображены танцевальный класс и две девушки в движении.

Фото: Александра Белова

"На самом деле моделью для этой картины стала танцовщица, которую я запечатлел в момент тренировки после травмы. Это студентка последнего курса училища в моем родном городе. Чтобы передать атмосферу танцевального класса, я создал две фигуры, то есть здесь больше про совместную работу, работу в команде. Я вдохновился работами Казимира Малевича. Мне захотелось передать дух русского академического искусства", - объясняет Луонга Као.

Необычная работа "Ваши колдовские чары" Рональда Абду из Камеруна выглядит как холст, на котором нет изображения. По словам самого автора, чтобы увидеть произведение, нужно повзаимодействовать с полотном. Для этого художник использует воду.

Фото: Александра Белова

"Сначала вы видите пустое полотно. Нужно активно присутствовать в пространстве, взаимодействовать с холстом, использовать воду, чтобы образ проявился. Для меня это как взаимодействие с предками. Есть традиция оставлять еду и воду для предков. Так и здесь: ты оставляешь что-то для картины, а она оставляет что-то для тебя. Это работа памяти и взаимодействия", - поделился Рональд.

Ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайлов назвал выставку "хотя и небольшой, но правильной", отметил значимость поддержки современных художников, а также тепло отозвался о новом здании филиала.

"Совершенно потрясающее здание. Большая работа была проведена по реконструкции и превращению в реальное выставочное пространство. Теперь оно наполнено жизнью. Поэтому выставка здесь к месту. Важно помогать молодым авторам. Это очень значимая и благородная задача. Им важно развиваться, работать и показывать свое творчество. Выставиться в Третьяковской галерее - это мечта художника. И она осуществилась. Надеюсь, ребята будут двигаться дальше", - сказал Семен Михайлов.

Выставка будет открыта до 23 июля. Вход бесплатный.