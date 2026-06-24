В Самаре открылась выставка "Картина мира"

В самарском филиале Государственной Третьяковской галереи открылась выставка молодых художников "Картина мира". Представлены работы 15 молодых художников из 11 стран, вышедшие в финал одноименного международного конкурса.
Работы связаны общей темой - "Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества". Авторы отразили собственный взгляд на национальную идентичность и семейные традиции. Произведения выполнены в разных стилях и форматах, от живописи и графики до цифрового искусства.
Особое место в экспозиции занимает произведение "Два танцора" Луонга Као - победителя специальной номинации "Вдохновленный русским", учрежденной к 170-летию Государственной Третьяковской галереи. На картине изображены танцевальный класс и две девушки в движении.
"На самом деле моделью для этой картины стала танцовщица, которую я запечатлел в момент тренировки после травмы. Это студентка последнего курса училища в моем родном городе. Чтобы передать атмосферу танцевального класса, я создал две фигуры, то есть здесь больше про совместную работу, работу в команде. Я вдохновился работами Казимира Малевича. Мне захотелось передать дух русского академического искусства", - объясняет Луонга Као.
Необычная работа "Ваши колдовские чары" Рональда Абду из Камеруна выглядит как холст, на котором нет изображения. По словам самого автора, чтобы увидеть произведение, нужно повзаимодействовать с полотном. Для этого художник использует воду.
"Сначала вы видите пустое полотно. Нужно активно присутствовать в пространстве, взаимодействовать с холстом, использовать воду, чтобы образ проявился. Для меня это как взаимодействие с предками. Есть традиция оставлять еду и воду для предков. Так и здесь: ты оставляешь что-то для картины, а она оставляет что-то для тебя. Это работа памяти и взаимодействия", - поделился Рональд.
Ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайлов назвал выставку "хотя и небольшой, но правильной", отметил значимость поддержки современных художников, а также тепло отозвался о новом здании филиала.
"Совершенно потрясающее здание. Большая работа была проведена по реконструкции и превращению в реальное выставочное пространство. Теперь оно наполнено жизнью. Поэтому выставка здесь к месту. Важно помогать молодым авторам. Это очень значимая и благородная задача. Им важно развиваться, работать и показывать свое творчество. Выставиться в Третьяковской галерее - это мечта художника. И она осуществилась. Надеюсь, ребята будут двигаться дальше", - сказал Семен Михайлов.
Выставка будет открыта до 23 июля. Вход бесплатный.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
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