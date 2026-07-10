В Самаре молодых мам приглашают на променад "Музейная прогулка с коляской"

В среду, 15 июля, музей Модерна приглашает родителей с маленьким детьми в колясках на пешеходную прогулку по центральным улицам Самары. Променад "Музейная прогулка с коляской" состоится в 11:00.

Маршрут и темп был разработан специально для тех, кто с коляской: никакой спешки и прогулка в удовольствие. Участники изучат историю Самары через знакомство с 10 лучшими архитектурными сооружениями. Пройдут по улице Фрунзе, Куйбышева и Молодогвардейской.

Экскурсовод: и. о. директора музея имени Алабина Ирина Свиридова.

Организаторы предупреждают: экскурсия рассчитана на взрослых.

Сбор во дворе Музея Модерна (Красноармейская, 15). Завершится прогулка на пересечении ул. Куйбышева и ул. Ленинградской. Продолжительность экскурсии: 1-1,5 часа.