В галерее "Виктория" открылась выставка "Полный сюр!"

В пятницу, 5 июня, в галерее "Виктория" (ул. Некрасовская,2) открылись сразу две выставки: "Полный сюр!" (0+), посвященная современной российской инсталляции и экспериментальный проект парижской художницы Леры Лернер "Птичья ветка вата сна" (0+). Выставка "Полный сюр!" будет идти до конца лета.

Экспозиция включает 16 инсталляционных проектов, созданных в 2020-е годы ведущими актуальными художниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска и Самары.

Название выставки — "Полный сюр!" — отсылает к опыту жизни в условиях современной реальности, которую все чаще описывают как эпоху постправды. В последние годы сама действительность все чаще воспринимается как "сюрреальная": от глобальных политических трансформаций до пандемии, породившей новые мифы и сценарии коллективного опыта. В этой ситуации реальность утрачивает устойчивость и все чаще переживается как противоречивое и трудно интерпретируемое состояние.

Инсталляция — одна из ключевых форм современного искусства, которая сегодня занимает центральное место в крупнейших выставочных проектах, но при этом остается одним из наиболее сложных и трудноопределимых художественных медиумов. Она размывает привычные границы произведения, объединяя пространство, объекты, звук, свет и зрительский опыт в единую ситуацию.

Выставка "Полный сюр!" предлагает широкий обзор актуальных художественных практик. На двух этажах галереи собраны ведущие отечественные художники, работающие с языком инсталляции: Всеволод Абазов, Марина Алексеева и Владимир Раннев, Петр Белый, Ян Гинзбург, Иван Горшков, Грехт, Алексей Громов, Эрик Железкер, Ирина Корина, Андрей Сяйлев и другие.

Кураторами Сергеем Баландиным и Ильей Крончевым-Ивановым инсталляция рассматривается как форма искусства, напрямую связанная с реальностью и способная реагировать на вызовы современного мира: "Последнее пятилетие в российской истории оказалось насыщено вызовами и катаклизмами: геополитические повороты, правовые трансформации, пандемия, международные конфликты. Все это так или иначе повлияло на человеческие отношения, формы коммуникации, повседневные практики — и, в свою очередь, на искусство, в особенности на инсталляцию. В силу своей пространственной и материальной природы инсталляция почти не допускает эскапизма: своим присутствием она втягивает зрителя в размышление о ситуации, в которой он находится — иногда фантастической, иногда абсурдной, иногда интуитивно предугадываемой".

По выставке проходят еженедельные экскурсии в субботу в 16:00 и медиации в среду в 19:00, а также можно забронировать индивидуальные экскурсии в любой другой день работы выставки. Для самостоятельного посещения доступен бесплатный аудиогид.