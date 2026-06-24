ОТП Банк — генеральный партнер Музея русского импрессионизма

ОТП Банк и Музей русского импрессионизма заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве на 3 года, в рамках которого банк получил статус генерального партнера музея. Партнерство предусматривает поддержку выставочных проектов музея в Москве и в городах присутствия банка, участие в издательской программе, расширение пользовательского опыта гостей музея — от аудиогидов до тематических бренд-зон, а также развитие клиентских программ, включая закрытые экскурсии и мероприятия.
Первый проект ОТП Банка в роли генерального партнера музея — поддержка выставки "Школа Званцевой. Лаборатория модернизма", которая будет открыта в Москве с 25 июня по 4 октября 2026 года. Экспозиция Музея русского импрессионизма посвящена частной художественной школе Елизаветы Званцевой — одному из ключевых центров художественного образования начала XX века, где под руководством преподавателей — Льва Бакста, Мстислава Добужинского и Кузьмы Петрова-Водкина — ученики школы формировали новый художественный язык эпохи.
К выставке ОТП Банк создал интерактивный проект "Лаборатория эмоций", который позволяет посетителям музея познакомиться с художественными принципами школы Званцевой и создать собственное творческое высказывание с помощью цвета, линии и перспективы, а также сделать фотографии на память.
Этот проект — часть концепции эмоционального банкинга, которую активно развивает ОТП Банк. Банк не ограничивается удобными сервисами и выгодными условиями, а дарит клиентам яркие позитивные впечатления и открывает новый опыт, выходя далеко за рамки финансовых транзакций.
"Лаборатория эмоций" разделена на три тематические зоны, каждая из которых интерпретирует метод одного из преподавателей школы, дополняя его визуальным языком и фирменной эстетикой ОТП Банка. Зона, посвященная Льву Баксту, построена вокруг работы с цветом как инструментом выражения эмоций. Посетители смогут показать впечатления от выставки и свое настроение, используя цветовую палитру художника и ОТП Банка. Инсталляция, вдохновленная творчеством Мстислава Добужинского, отсылает к его методу — учиться видеть порядок там, где с первого взгляда — только шум. Здесь гости смогут собрать из разных сцен свою композицию. Зона, основанная на методе Кузьмы Петрова-Водкина, использует принцип сферической перспективы. Применяя подход художника, посетителям предлагается взглянуть на себя и пространство с других ракурсов.
Также на террасах на 3 этаже музея ОТП Банк представит креативное пространство и лаундж, где гости смогут отдохнуть и обсудить увиденное. Здесь будет доступна игровая зона "Не как правильно, а как интересно!", где ОТП Банк предложит гостям новую версию привычных игр, например, круглый бильярд. На первом этаже музея посетителей будет встречать "трогательная" инсталляция — вдохновленная опытами художника Михаила Матюшина. Это тот редкий арт-объект в музее, который точно можно трогать.
"Мы с удовольствием и гордостью наблюдаем за тем, как Музей русского импрессионизма становится все более важной частью культурной жизни страны. Мы давние друзья, и нас многое объединяет — смелость идти своим путем, стремление найти "своих" и говорить с ними на одном языке, желание дарить людям незабываемые эмоции. Выставка "Школа Званцевой. Лаборатория модернизма" дает нам возможность снова поговорить о важности новаторства, ценности преемственности, совместного творчества и партнерства", — отметила Екатерина Кобленц, директор по маркетингу и связям с общественностью ОТП Банка.
"ОТП Банк стал для нас партнером нового типа — тем, кто понимает, что музей сегодня — это не только выставочные залы, но и живая среда, где рождается новый зрительский опыт. Концепция эмоционального банкинга, которую развивает ОТП банк, создает прецедент, важный для всей культурной индустрии: бизнес может быть соавтором яркого эстетического опыта. Для нас это партнерство открывает возможность выходить на новую аудиторию — людей, которые, возможно, еще не думали о себе как о посетителях музея, но уже готовы к этой встрече. Искусство перестает быть привилегией тех, кто пришел подготовленным, — оно идет навстречу", — говорит Дарья Ковальчук, директор по развитию Музея русского импрессионизма.
Долгосрочное сотрудничество ОТП Банка и Музея русского импрессионизма позволит создать новые точки соприкосновения с искусством и познакомить с ним большое количество людей.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!