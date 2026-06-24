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Музеи и выставки Культура

ОТП Банк — генеральный партнер Музея русского импрессионизма

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк и Музей русского импрессионизма заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве на 3 года, в рамках которого банк получил статус генерального партнера музея. Партнерство предусматривает поддержку выставочных проектов музея в Москве и в городах присутствия банка, участие в издательской программе, расширение пользовательского опыта гостей музея — от аудиогидов до тематических бренд-зон, а также развитие клиентских программ, включая закрытые экскурсии и мероприятия.

Первый проект ОТП Банка в роли генерального партнера музея — поддержка выставки "Школа Званцевой. Лаборатория модернизма", которая будет открыта в Москве с 25 июня по 4 октября 2026 года. Экспозиция Музея русского импрессионизма посвящена частной художественной школе Елизаветы Званцевой — одному из ключевых центров художественного образования начала XX века, где под руководством преподавателей — Льва Бакста, Мстислава Добужинского и Кузьмы Петрова-Водкина — ученики школы формировали новый художественный язык эпохи.

К выставке ОТП Банк создал интерактивный проект "Лаборатория эмоций", который позволяет посетителям музея познакомиться с художественными принципами школы Званцевой и создать собственное творческое высказывание с помощью цвета, линии и перспективы, а также сделать фотографии на память.

Этот проект — часть концепции эмоционального банкинга, которую активно развивает ОТП Банк. Банк не ограничивается удобными сервисами и выгодными условиями, а дарит клиентам яркие позитивные впечатления и открывает новый опыт, выходя далеко за рамки финансовых транзакций.

"Лаборатория эмоций" разделена на три тематические зоны, каждая из которых интерпретирует метод одного из преподавателей школы, дополняя его визуальным языком и фирменной эстетикой ОТП Банка. Зона, посвященная Льву Баксту, построена вокруг работы с цветом как инструментом выражения эмоций. Посетители смогут показать впечатления от выставки и свое настроение, используя цветовую палитру художника и ОТП Банка. Инсталляция, вдохновленная творчеством Мстислава Добужинского, отсылает к его методу — учиться видеть порядок там, где с первого взгляда — только шум. Здесь гости смогут собрать из разных сцен свою композицию. Зона, основанная на методе Кузьмы Петрова-Водкина, использует принцип сферической перспективы. Применяя подход художника, посетителям предлагается взглянуть на себя и пространство с других ракурсов.

Также на террасах на 3 этаже музея ОТП Банк представит креативное пространство и лаундж, где гости смогут отдохнуть и обсудить увиденное. Здесь будет доступна игровая зона "Не как правильно, а как интересно!", где ОТП Банк предложит гостям новую версию привычных игр, например, круглый бильярд. На первом этаже музея посетителей будет встречать "трогательная" инсталляция — вдохновленная опытами художника Михаила Матюшина. Это тот редкий арт-объект в музее, который точно можно трогать.

"Мы с удовольствием и гордостью наблюдаем за тем, как Музей русского импрессионизма становится все более важной частью культурной жизни страны. Мы давние друзья, и нас многое объединяет — смелость идти своим путем, стремление найти "своих" и говорить с ними на одном языке, желание дарить людям незабываемые эмоции. Выставка "Школа Званцевой. Лаборатория модернизма" дает нам возможность снова поговорить о важности новаторства, ценности преемственности, совместного творчества и партнерства", — отметила Екатерина Кобленц, директор по маркетингу и связям с общественностью ОТП Банка.

"ОТП Банк стал для нас партнером нового типа — тем, кто понимает, что музей сегодня — это не только выставочные залы, но и живая среда, где рождается новый зрительский опыт. Концепция эмоционального банкинга, которую развивает ОТП банк, создает прецедент, важный для всей культурной индустрии: бизнес может быть соавтором яркого эстетического опыта. Для нас это партнерство открывает возможность выходить на новую аудиторию — людей, которые, возможно, еще не думали о себе как о посетителях музея, но уже готовы к этой встрече. Искусство перестает быть привилегией тех, кто пришел подготовленным, — оно идет навстречу", — говорит Дарья Ковальчук, директор по развитию Музея русского импрессионизма.

Долгосрочное сотрудничество ОТП Банка и Музея русского импрессионизма позволит создать новые точки соприкосновения с искусством и познакомить с ним большое количество людей.

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