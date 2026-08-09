Андрей Талалаев: "Удачи "Крыльям" продолжать играть в такой интересный и содержательный футбол"

После победы над "Крыльями Советов" (2:0) бывший тренер самарцев и ныне главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев коротко высказался об итогах встречи и рассказал, как балтийцы готовились к этой встрече.

"В первую очередь хочется поздравить болельщиков "Балтики". Если говорить об игре, мы сыграли достаточно хорошо и качественно. Я очень рад, что мы сегодня не пропустили. У нас новый вратарь (Евгений Латышонок. — прим. ред.) сыграл на ноль, очень качественно сыграла оборона. Удачи "Крыльям" продолжать играть в такой интересный и содержательный футбол, какой мы видели в первых двух турах в Москве — это непросто, я знаю", — сказал Талалаев.

Помимо этого, Андрей Викторович объяснил, на чем делал упор при подготовке к матчу, чтобы добиться результата в игре:

"Мы понимали, что "Крылья" в атаку играют достаточно хорошо в 1/3 около чужих ворот. Я специально оставался и смотрел игру "Крыльев" с "Динамо". Также наблюдал за московской командой, чтобы подготовиться к матчу. И мы постарались сделать так, чтобы на 1/3 на нашей половине поля было поменьше действий у самарцев. Мои футболисты сыграли и выполнили установку очень хорошо. То, что мы сыграли на ноль — это заслуга только игроков "Балтики", — ответил тренер калининградцев.