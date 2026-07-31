Пауло Витор: "Возвращаюсь в "Акрон" более зрелым и опытным игроком"

Защитник тольяттинского "Акрона" Пауло Витор поделился с корреспондентом "Волга Ньюс" впечатлениями от возвращения в расположение клуба после годичной аренды в "Витории Гимарайнш" и рассказал, что дал ему сезон, проведенный в чемпионате Португалии.
"Этот год в Португалии стал для меня совершенно новым опытом. Я получил возможность поработать в другой футбольной среде, многому научился и приобрел важный опыт, который, уверен, поможет мне в дальнейшей карьере.
Я считаю, что вернулся в "Акрон" уже более зрелым футболистом. За этот период я стал опытнее как в игровом, так и в личном плане, поэтому сейчас хочу использовать все, чему научился, чтобы приносить максимальную пользу команде. Надеюсь, что смогу помочь "Акрону" своими действиями на поле и вместе с командой добиться хороших результатов в новом сезоне", - сказал Витор.
Ближайший матч Российской Премьер-Лиги "Акрон" проведет дома. 1 августа на стадионе "Солидарность Самара Арена" тольяттинцы примут казанский "Рубин". Начало встречи — в 15:00.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.