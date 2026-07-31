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Футбол Спорт

Пауло Витор: "Возвращаюсь в "Акрон" более зрелым и опытным игроком"

ТОЛЬЯТТИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник тольяттинского "Акрона" Пауло Витор поделился с корреспондентом "Волга Ньюс" впечатлениями от возвращения в расположение клуба после годичной аренды в "Витории Гимарайнш" и рассказал, что дал ему сезон, проведенный в чемпионате Португалии.

Фото: ФК "Акрон"

"Этот год в Португалии стал для меня совершенно новым опытом. Я получил возможность поработать в другой футбольной среде, многому научился и приобрел важный опыт, который, уверен, поможет мне в дальнейшей карьере.

Я считаю, что вернулся в "Акрон" уже более зрелым футболистом. За этот период я стал опытнее как в игровом, так и в личном плане, поэтому сейчас хочу использовать все, чему научился, чтобы приносить максимальную пользу команде. Надеюсь, что смогу помочь "Акрону" своими действиями на поле и вместе с командой добиться хороших результатов в новом сезоне", - сказал Витор.

Ближайший матч Российской Премьер-Лиги "Акрон" проведет дома. 1 августа на стадионе "Солидарность Самара Арена" тольяттинцы примут казанский "Рубин". Начало встречи — в 15:00.

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