"Крыльям Советов" обновили форму

ФК "Крылья Советов" презентовали новую форму на сезон 2026/2027.
Домашний комплект бренда Kelme, разработанный совместно с техническим партнером команды — компанией Wildberries — вдохновлен космосом: центральный рисунок напоминает космический корабль в момент запуска и переплетается с переходом оттенков синего как главного цвета бесконечности Вселенной.
Выездной комплект вдохновлен образом скафандра космонавта.
Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.