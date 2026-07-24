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Футбол Спорт

"Крыльям Советов" обновили форму

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Крылья Советов" презентовали новую форму на сезон 2026/2027.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Домашний комплект бренда Kelme, разработанный совместно с техническим партнером команды — компанией Wildberries — вдохновлен космосом: центральный рисунок напоминает космический корабль в момент запуска и переплетается с переходом оттенков синего как главного цвета бесконечности Вселенной.

Выездной комплект вдохновлен образом скафандра космонавта.

Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность.

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